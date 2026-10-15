आलिया भट्ट से Katrina Kaif तक, इंडियन नहीं हैं ये बॉलीवुड स्टार्स… इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस मिलने के बाद चर्चा तेज

मनोरंजन डेस्क। बॉलीवुड में ऐसे कई सेलेब्स हैं, जिनका जन्म भारत में हुआ, जिन्होंने यहीं पढ़ाई की और हिंदी फिल्मों से पहचान बनाई, लेकिन उनके पास भारतीय पासपोर्ट नहीं है। इनमें आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ, जैकलीन फर्नांडीज और कल्कि केकलां जैसे नाम शामिल हैं। अब एक्टर इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस मिलने के बाद विदेशी नागरिकता और भारत में काम करने वाले सेलेब्स के राइट्स को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

15 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी नागरिक इमरान खान को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) ने 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस दिया है। यह कार्रवाई 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए प्रदर्शन में शामिल होने के बाद हुई। शिकायत में उन पर विदेशी नागरिकों से जुड़े कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। हालांकि, नोटिस जारी होना अपने आप में किसी अपराध का अंतिम प्रमाण नहीं है। इस मुद्दे को सही ढंग से समझने के लिए यह रिपोर्ट पढ़ें-

पहले समझिए: इमरान खान के मामले में विवाद क्या है? इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और भारतीय मूल के लोगों के लिए उपलब्ध ओवरसीज सिटिजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) सुविधा के तहत भारत में रह रहे हैं। 10 अक्टूबर को वह मुंबई में एक विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। इसके बाद भाजपा नेता किरीट सोमैया ने शिकायत दर्ज कराते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शिकायत को FRRO के पास भेजा, जिसके बाद भारत छोड़ने का नोटिस जारी हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक, उन्हें 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने के लिए कहा गया है। यहां एक बात समझना जरूरी है। OCI कार्ड को आम बोलचाल में नागरिकता समझ लिया जाता है, लेकिन यह भारतीय नागरिकता नहीं है। OCI कार्ड वालों को भारत में लंबे समय तक रहने और कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन उन्हें मतदान करने या चुनाव लड़ने जैसे राजनीतिक अधिकार नहीं मिलते।

कौन-कौन से सेलेब्ल भारतीय नागरिक नहीं? आलिया भट्ट: ब्रिटिश नागरिकता के कारण नहीं डाल सकतीं वोट आलिया भट्ट का जन्म मुंबई में हुआ और उनका पालन-पोषण भी भारत में हुआ। इसके बावजूद उनके पास ब्रिटिश नागरिकता है। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में इसकी पुष्टि की थी। उनकी मां सोनी राजदान का जन्म ब्रिटेन के बर्मिंघम में हुआ था। साल 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान आलिया के मतदान केंद्र पर नजर नहीं आने के बाद उनकी नागरिकता को लेकर चर्चा हुई थी। भारतीय नागरिक नहीं होने के कारण वह भारत के आम चुनावों में वोट नहीं डाल सकतीं। कैटरीना कैफ: ब्रिटिश पासपोर्ट के साथ बॉलीवुड में बनाई पहचान कैटरीना कैफ का जन्म हांगकांग में हुआ था। वह ब्रिटिश नागरिक हैं और उन्होंने हिंदी फिल्मों में अपनी अलग पहचान बनाई है। ‘टाइगर’, ‘धूम 3’, ‘जब तक है जान’ और ‘जिंदगी ना मिलेगी दोबारा’ जैसी फिल्मों में काम कर चुकीं कैटरीना लंबे समय से भारतीय फिल्म उद्योग का हिस्सा हैं। विदेशी नागरिक होने के कारण भारत में काम करने के लिए लागू वीजा और इमिग्रेशन नियमों का पालन करना जरूरी होता है। अक्षय कुमार: कनाडाई नागरिकता छोड़ी, अब हैं भारतीय नागरिक अक्षय कुमार लंबे समय तक कनाडाई नागरिकता रखने के कारण चर्चा में रहे। उनकी नागरिकता को लेकर सोशल मीडिया पर अक्सर सवाल उठाए जाते थे, खासकर तब जब वह देशभक्ति से जुड़ी फिल्मों में नजर आते थे। अगस्त 2023 में अक्षय कुमार ने बताया कि उन्हें भारतीय नागरिकता मिल गई है। उन्होंने अपना भारतीय नागरिकता प्रमाणपत्र भी शेयर किया था। कल्कि केकलां: भारत में जन्म, लेकिन फ्रांसीसी नागरिकता कल्कि केकलां का जन्म पुडुचेरी में हुआ था। उनके माता-पिता फ्रांसीसी मूल के हैं और कल्कि के पास फ्रांस की नागरिकता है। वह भारत में पली-बढ़ीं और हिंदी फिल्मों के साथ थिएटर में भी सक्रिय रही हैं। कल्कि ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनका फ्रांसीसी पासपोर्ट उन्हें अंतरराष्ट्रीय यात्राओं में सुविधा देता है। उन्होंने यह भी कहा था कि वह भारत में जीवन बिता सकती हैं, लेकिन भारतीय पासपोर्ट के लिए दूसरी नागरिकता छोड़नी होगी।