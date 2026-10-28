'परिवारों को साथ लाना ही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत', अनिल कपूर ने ‘इंडिया के टॉप 1%’ के मंच से कहा

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। अनिल कपूर का जोश, हाज़िरजवाबी और प्रतिभागियों के साथ उनकी दिल छू लेने वाली बातचीत स्टार प्लस के शो ‘इंडिया के टॉप 1%’ को पूरे परिवार के लिए एक खास अनुभव बना रही है। जियोस्टार पर लॉन्च हुए गैर-सेलिब्रिटी गेम शोज़ के आंकड़ों के आधार पर यह पिछले एक दशक में भारत का सबसे बड़ा फैमिली गेम शो बनकर उभरा है।

19 सितंबर को शुरू हुए इस शो के पहले छह एपिसोड में ही तीन विजेता सामने आ चुके हैं। इसकी शानदार शुरुआत बिजल शाह ने की, जिन्होंने पहले ही एपिसोड में 94 लाख रुपये जीते। शो का उत्साह स्टूडियो तक सीमित नहीं है। जियोहॉटस्टार के ‘प्ले अलॉन्ग’ फीचर के ज़रिए अब तक 2.20 लाख से अधिक दर्शक इससे जुड़ चुके हैं। यह फीचर दर्शकों को घर बैठे अपनी सोच और समझ परखने के साथ स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी जीतने का मौका भी देता है।

बीबीसी स्टूडियोज़ यूके के सहयोग से बनिजय एशिया द्वारा निर्मित ‘इंडिया के टॉप 1%’ क्विज़ शो के पारंपरिक अंदाज़ को एक नया रूप देता है। यहां सवालों के जवाब देने के लिए तर्कशक्ति, बारीकियों पर ध्यान, सूझबूझ और सामान्य समझ की ज़रूरत होती है। इसके सवाल पूरे परिवार को मिलकर जवाब तलाशने के लिए प्रेरित करते हैं। इस तरह टीवी देखने का समय हंसी-मज़ाक, आपसी मुकाबले और साथ मिलकर कुछ नया सीखने का मौका बन जाता है। शो की सफलता पर खुशी जताते हुए और दर्शकों का आभार व्यक्त करते हुए अनिल कपूर ने कहा “‘इंडिया के टॉप 1%’ को जिस तरह का प्यार मिल रहा है, वह शानदार है! देशभर से लगातार संदेश आ रहे हैं और दर्शकों का यह प्यार जब आंकड़ों में भी नज़र आता है, तो शुरुआत और भी खास लगती है। हमें अपने परिवार के साथ बिताए पलों और दोस्तों के साथ खेल-मस्ती का हिस्सा बनाने के लिए शुक्रिया। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए!”