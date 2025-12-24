Year Ender 2025: इन कपल्स के लिए मनहूस रहा ये साल, तलाक और ब्रेकअप से हिली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री

एंटरटेनमेंट डेस्क। साल 2025 एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए सिर्फ हिट फिल्मों और वेब सीरीज का साल नहीं रहा, बल्कि यह कई सेलेब्स की निजी जिंदगी में उथल-पुथल लेकर भी आया। जहां एक ओर कुछ सितारे शादी और खुशियों का जश्न मनाते दिखे, वहीं कई मशहूर कपल्स के रिश्ते इस साल टूटते नजर आए।
तलाक, ब्रेकअप और कैंसिल्ड वेडिंग ने फैंस को भी चौंका दिया। आइए नजर डालते हैं उन सेलेब कपल्स पर, जिनका रिश्ता 2025 में खत्म हो गया।
साल की शुरुआत में ही धनश्री वर्मा और क्रिकेटर युजवेंद्र चहल का रिश्ता सुर्खियों में आ गया था। शादी के कुछ समय बाद दोनों अलग रहने लगे और फरवरी 2025 में बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दी। तलाक के बाद धनश्री ने एक इंटरव्यू में इस दर्दनाक दौर पर खुलकर बात की और बताया कि फैसला आने के बाद वह खुद को संभाल नहीं पाई थीं।
म्यूजिक कंपोजर पलाश मुछाल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी 23 नवंबर को होने वाली थी, लेकिन अचानक हालात बदल गए। पहले शादी टली और फिर रिश्ता टूटने की खबर सामने आई। रिपोर्ट्स में पलाश पर चीटिंग के आरोप लगाए गए। स्मृति ने सोशल मीडिया से शादी से जुड़े सभी पोस्ट डिलीट कर दिए, वहीं दोनों ने अलग-अलग आगे बढ़ने का फैसला लिया।
अभिनेत्री सेलिना जेटली की निजी जिंदगी भी 2025 में चर्चा में रही। उन्होंने पति पीटर हॉग के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई और मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना के आरोप लगाए। 2011 में शादी करने वाले इस कपल के तीन बच्चे हैं, लेकिन अब दोनों ने सोशल मीडिया पर भी एक-दूसरे से दूरी बना ली है।
मलयालम अभिनेत्री मीरा वासुदेवन ने अपने पति, सिनेमैटोग्राफर विपिन पुथियांकम से तलाक की घोषणा की। करीब एक साल चली इस शादी के बाद मीरा ने सोशल मीडिया पर अलग होने की जानकारी दी और शादी की सभी तस्वीरें हटा दीं। यह मीरा की तीसरी शादी थी।
मराठी गायक राहुल देशपांडे और उनकी पत्नी नेहा ने 17 साल साथ रहने के बाद अलग होने का फैसला लिया। दोनों ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि यह निर्णय आपसी सहमति से लिया गया है और उनकी प्राथमिकता बेटी रेणु की परवरिश रहेगी।
टीवी शो ‘भाबीजी घर पर हैं!’ में अंगूरी भाभी के किरदार से मशहूर शुभांगी अत्रे ने फरवरी 2025 में पति पीयूष पूरी से तलाक लिया। दोनों साल 2003 में शादी के बंधन में बंधे थे। तलाक के कुछ समय बाद ही पीयूष का बीमारी के चलते निधन हो गया, जिसने सभी को झकझोर दिया।
टीवी एक्ट्रेस मुग्धा चापेकर और अभिनेता रवीश देसाई ने शादी के 9 साल बाद अलग होने का ऐलान किया। दोनों पिछले एक साल से अलग रह रहे थे और अप्रैल 2025 में तलाक का फैसला लिया।
टीवी की चर्चित जोड़ी लता सभरवाल और संजीव सेठ ने 16 साल की शादी के बाद जून 2025 में अलग होने की घोषणा की। दोनों की मुलाकात ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के सेट पर हुई थी, जो प्यार में बदली और शादी तक पहुंची, लेकिन अब यह रिश्ता खत्म हो गया।
तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा
साल की शुरुआत में तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा के ब्रेकअप की खबर ने भी सभी को चौंका दिया। ‘लस्ट स्टोरीज 2’ के बाद दोनों के रिश्ते की खूब चर्चा हुई थी, लेकिन 2025 में दोनों ने अलग होने का फैसला लिया। हालांकि, दोनों अब भी अच्छे दोस्त बताए जा रहे हैं।
Year Ender 2025 ने यह साबित कर दिया कि ग्लैमर की दुनिया में भी रिश्ते आसान नहीं होते। प्यार, शादी और साथ निभाने के वादों के बीच कई सितारों की निजी जिंदगी टूटन और बदलाव से गुजरी। यह साल इंडस्ट्री के लिए जितना प्रोफेशनल उपलब्धियों से भरा रहा, उतना ही निजी रिश्तों के लिहाज से दर्दनाक भी।