    Ciranjeevi Hanuman: पूरी तरह AI से बनी फिल्म का हुआ ऐलान, Sacred Games के डायरेक्टर ने जताई नाराजगी

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 20 Aug 2025 08:24:54 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 20 Aug 2025 08:28:40 AM (IST)
    Ciranjeevi Hanuman: पूरी तरह AI से बनी फिल्म का हुआ ऐलान, Sacred Games के डायरेक्टर ने जताई नाराजगी
    पूरी तरह AI जनरेटेड फिल्म चिरंजीवी हनुमान का एलान।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। फिल्म इंडस्ट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही में आनंद एल राय की फिल्म रांझणा के तमिल वर्जन अंबिकापथी के क्लाइमेक्स को एआई से बदलने पर इंडस्ट्री में आलोचना हुई थी।

    अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए, पूरी तरह एआई से बनी फिल्म 'चिरंजीवी हनुमान - द इटरनल' का ऐलान कर दिया गया है। इस अनाउंसमेंट ने नए विवाद को जन्म दे दिया है, जिस पर डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवानी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

    अबुंदंतिया एंटरटेनमेंट ने किया ऐलान

    प्रोडक्शन हाउस अबुंदंतिया एंटरटेनमेंट ने फिल्म का पहला पोस्टर लॉन्च करते हुए लिखा, चिरंजीवी हनुमान - द इटरनल की कहानी को एक अनोखे ‘Made in AI, Made in India’ अवतार में बड़े पर्दे पर लाने पर हमें गर्व है। हमारी संस्कृति, विरासत और इतिहास के प्रति श्रद्धा के साथ, यह फिल्म हनुमान जयंती 2026 पर रिलीज की जाएगी।”

    मोटवानी का गुस्सा फूटा

    डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवानी ने इस घोषणा पर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में पोस्ट शेयर करते हुए लिखा,

    'और इसलिए यह शुरू हुआ... जब सब कुछ ‘Made in AI’ है तो फिर राइटर्स और डायरेक्टर्स की जरूरत ही क्या है?'

    मोटवानी इससे पहले भी कई बार एआई के बढ़ते उपयोग पर आपत्ति जता चुके हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, 'मैं एआई को फिल्म इंडस्ट्री के लिए खतरा मानता हूं। खतरा इसे इस्तेमाल करने वाले क्रिएटर्स से नहीं है, बल्कि उन लोगों से है जो पैसे बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। यही असली समस्या है।'

