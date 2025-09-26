मेरी खबरें
    इस एक्टर को टॉयलेट में मिली पहली फिल्म, बाथरूम से शुरू हुआ फिल्मी करियर; किस्सा जान छूट जाएगी हंसी

    Chunky Pandeys: बॉलीवुड में लोगों की किस्मत कब और कैसे बदल जाए, कोई नहीं जानता। इस एक्टर की पहली फिल्म का किस्सा बेहद मजेदार है। यह जानना सचमुच दिलचस्प है कि इस एक्टर की प्रोड्यूसर से मुलाकात टॉयलेट में हुई थी।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 26 Sep 2025 02:22:00 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 26 Sep 2025 02:23:20 PM (IST)
    एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड में किस्मत कब और कैसे बदल जाए, कोई नहीं जानता। कई बार ऐसे मजेदार किस्से सामने आते हैं, जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही एक दिलचस्प किस्सा 90 के दशक के मशहूर एक्टर चंकी पांडे (Chunky Panday) का है।

    आज भले ही चंकी पांडे को आख़िरी पास्ता जैसी नई पहचान मिली हो, लेकिन उनके करियर की शुरुआत में उन्होंने एक ऐसा पल देखा, जो उनके फैंस कभी नहीं भूल सकते।

    टॉयलेट में पहली बार प्रोड्यूसर से हुई मुलाकात

    चंकी पांडे ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी पहली फिल्म पाने की कहानी कितनी मजेदार थी। एक बार वह एक फाइव स्टार होटल में वेडिंग पार्टी में गए थे। उन्होंने चुड़ीदार पायजामा पहना था, जिसका नाड़ा तो बांध लिया था लेकिन खुल नहीं पा रहा था।

    साइरस ब्रोचा के साथ बातचीत में चंकी ने बताया, 'मेरी एक दिक्कत है, मैं बांध सकता हूं लेकिन खोल नहीं पाता। उस दिन मैंने थोड़ी ज्यादा बीयर पी ली थी।

    खुद को रिलैक्स करने के लिए वॉशरूम गया और नाड़ा खोल नहीं पाया। मैं चिल्ला रहा था कि कोई मेरी मदद करे। और तभी वह शख्स आया जिसने मेरी मदद की और उसी ने मुझे फिल्म इंडस्ट्री में चमका दिया।'

    बाथरूम में मिली पहली पहचान

    चंकी ने बताया कि मदद करने वाले शख्स थे उस वक्त के दिग्गज निर्माता पहलाज निहलानी (Pahlaj Nihalani)। उन्होंने कहा, 'क्या आप विश्वास कर सकते हैं? हम बात कर रहे थे और कोई इंटरनेट नहीं था।

    उन्होंने मुझसे पूछा, 'आप क्या करते हैं?' मैंने कहा, 'मैं मॉडल हूं और फिल्मों में काम करने की कोशिश कर रहा हूं।' उन्होंने कहा, 'मैंने अभी-अभी गोविंदा के साथ फिल्म इल्जाम बनाई है।' मैं तो बस हैरान रह गया और कहा, 'आप पहलाज निहलानी हैं! आपसे मिलकर खुशी हुई।''

    फिल्मी करियर की शुरुआत

    चंकी ने आगे बताया कि एक बार और वह पहलाज निहलानी से एक पार्टी में मिले और दोनों उसी घटना पर हंस पड़े। इसके बाद पहलाज ने उन्हें आग ही आग फिल्म में कास्ट किया, जिसका निर्देशन खुद पहलाज ने किया। यही वह पल था जिसने चंकी पांडे को बॉलीवुड में पहचान दिलाई।

