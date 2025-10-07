41 की उम्र में दूसरी बार मां बनेंगी कॉमेडियन Bharti Singh, बेबी बंप फ्लॉन्ट कर दी फैंस को खुशखबरी!

मेरी खबरें
    Comedian Bharti Singh News: कॉमेडियन भारती सिंह (Bharti Singh) ने अपने फैंस के साथ बड़ी खुशखबरी शेयर की है। भारती और उनके पति हर्ष लिंबाचिया जल्द ही दोबारा माता-पिता बनने वाले हैं।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 07 Oct 2025 11:11:05 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 07 Oct 2025 11:11:45 AM (IST)
    1. दूसरी बार मां बनेंगी कॉमेडियन भारती सिंह।
    2. बेबी बंप फ्लॉन्ट कर दी फैंस को खुशखबरी।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। कॉमेडियन भारती सिंह (Bharti Singh) ने अपने फैंस के साथ बड़ी खुशखबरी साझा की है। भारती और उनके पति हर्ष लिंबाचिया जल्द ही दोबारा माता-पिता बनने वाले हैं। कपल ने सोशल मीडिया पर एक प्यारी सी तस्वीर शेयर कर अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी का ऐलान किया, जिसके बाद उन्हें बधाइयों की झड़ी लग गई है।

    भारती सिंह और हर्ष ने साल 2017 में शादी की थी और अप्रैल 2022 में अपने पहले बेटे का स्वागत किया था, जिसका नाम लक्ष्य लिम्बाचिया (निकनेम गोला) है। अपने व्लॉग्स और पॉडकास्ट्स में दोनों अक्सर दूसरे बच्चे की इच्छा जताते रहे हैं। आखिरकार भारती ने 6 अक्टूबर को इंस्टाग्राम पर एक खूबसूरत तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा 'हम फिर से प्रेग्नेंट हैं।'

    इस तस्वीर में हर्ष अपनी पत्नी को गले लगाते नजर आ रहे हैं, जबकि भारती कैजुअल आउटफिट में अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट कर रही हैं। यह फोटो किसी खूबसूरत आउटडोर लोकेशन पर क्लिक की गई है, जो कपल की हालिया ट्रिप की झलक देती है।

    भारती और हर्ष की इस गुड न्यूज पर सेलेब्स और फैंस ने जमकर प्यार लुटाया। परिणीति चोपड़ा, दिव्या अग्रवाल, नीति टेलर, दृष्टि धामी, पार्थ समथान, अदिति भाटिया, जेमी लीवर, दीपिका सिंह, शिल्पा शिरोडकर और विशाल पांडे समेत कई सितारों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं।

    बता दें, इस साल की शुरुआत में भारती ने दूसरी प्रेग्नेंसी की अफवाहों को खारिज किया था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि वह अपने बेटे गोला के लिए एक भाई या बहन चाहती हैं और 2025 में फैमिली बढ़ाने का प्लान कर रही हैं। उन्होंने कहा था, 'गोला अब तीन साल का है, इसलिए यह सही समय है कि वह एक भाई या बहन पाए। बस दुआ कीजिए कि जल्द ही यह ख्वाहिश पूरी हो।'

