एंटरटेनमेंट डेस्‍क। क्रिकेटर हरलीन देओल ने उज्जैन, मध्य प्रदेश में सुबह की भस्म आरती के दौरान महाकालेश्वर मंदिर में आशीर्वाद लिया। यहां उन्‍होंने नंदी हॉल में दो घंटे का समय बिताया। आरती के बाद उन्‍होंने भगवान श्री महाकालेश्‍वर को जल अर्पित किया।

श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, भारत के बारह ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है, जो उज्जैन के पुराने शहर में है। सदियों से उज्जैन के लोग भगवान महाकाल को अपने राजा और रक्षक के रूप में पूजते आ रहे हैं।

Ujjain, Madhya Pradesh: Cricketer Harleen Deol seeks blessings at the Mahakaleshwar Temple during the morning Bhasma Aarti. (Source: Mahakal Mandir) https://t.co/Bw13ITBy0c

महाकालेश्वर मंदिर की शुरुआत पुराने ज़माने से हुई है, हालांकि इसके बनने की सही तारीख पता नहीं है। पवित्र महाकाल ज्योतिर्लिंग मंदिर के सबसे निचले लेवल पर है।

इसके ऊपर ओंकारेश्वर शिवलिंग है, और सबसे ऊपरी लेवल पर नागचंद्रेश्वर है, जो साल में सिर्फ़ एक बार नाग पंचमी पर लोगों के लिए खुलता है।

यह मंदिर भूमिजा, चालुक्य और मराठा आर्किटेक्चरल स्टाइल का एक सुंदर मेल दिखाता है। सदियों से, इसे कई बार बनाया और फिर से बनाया गया है।

मौजूदा स्ट्रक्चर को लगभग 150 साल पहले सिंधिया एडमिनिस्ट्रेशन के एक अधिकारी रामचंद्र बाबा शेणवी ने पुराने मंदिरों के बचे हुए हिस्सों का इस्तेमाल करके बनाया था।