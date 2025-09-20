एंटरटेनमेंट डेस्क। मलयाली फिल्मों के अभिनेता मोहनलाल को प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार 23 सितंबर, 2025 को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक्स पर साझा किया, "मोहनलाल की उल्लेखनीय सिनेमाई यात्रा पीढ़ियों को प्रेरित करती है! इस महान अभिनेता, निर्देशक और निर्माता को भारतीय सिनेमा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा है।"
पिछले साल अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को वर्ष 2022 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
चार दशकों के करियर में, मोहनलाल ने 400 से ज़्यादा फ़िल्मों में अभिनय किया है। फ़िल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए उन्हें 2001 में पद्मश्री और 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट किया, "ललेटन मोहन लाल जी को बधाई। केरल की खूबसूरत धरती आदिपोली से लेकर दुनिया भर के दर्शकों तक, उनके काम ने हमारी संस्कृति का जश्न मनाया है और हमारी आकांक्षाओं को बढ़ाया है। उनकी विरासत भारत की रचनात्मक भावना को प्रेरित करती रहेगी।"
