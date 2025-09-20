मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Dadasaheb Phalke Award: मलयालम फिल्‍मों के एक्‍टर मोहनलाल को मिलेगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार

    मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। यह पुरस्कार उन्हें 23 सितंबर को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में प्रदान किया जाएगा।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 20 Sep 2025 06:58:07 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 20 Sep 2025 07:04:30 PM (IST)
    Dadasaheb Phalke Award: मलयालम फिल्‍मों के एक्‍टर मोहनलाल को मिलेगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार
    मोहनलाल।

    HighLights

    1. चार दशकों के करियर में अभिनेता मोहनलाल ने 400 से ज़्यादा फ़िल्मों में अभिनय किया है।
    2. उनके योगदान के लिए 2001 में पद्मश्री और 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
    3. पिछले साल मिथुन चक्रवर्ती को वर्ष 2022 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था।

    एंटरटेनमेंट डेस्‍क। मलयाली फिल्‍मों के अभिनेता मोहनलाल को प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार 23 सितंबर, 2025 को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा।

    सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक्स पर साझा किया, "मोहनलाल की उल्लेखनीय सिनेमाई यात्रा पीढ़ियों को प्रेरित करती है! इस महान अभिनेता, निर्देशक और निर्माता को भारतीय सिनेमा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा है।"

    पिछले साल अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को वर्ष 2022 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

    चार दशकों के करियर में, मोहनलाल ने 400 से ज़्यादा फ़िल्मों में अभिनय किया है। फ़िल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए उन्हें 2001 में पद्मश्री और 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।

    naidunia_image

    सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट किया, "ललेटन मोहन लाल जी को बधाई। केरल की खूबसूरत धरती आदिपोली से लेकर दुनिया भर के दर्शकों तक, उनके काम ने हमारी संस्कृति का जश्न मनाया है और हमारी आकांक्षाओं को बढ़ाया है। उनकी विरासत भारत की रचनात्मक भावना को प्रेरित करती रहेगी।"

    naidunia_image

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.