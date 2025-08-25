मेरी खबरें
    'हीरोइन की नाभि पर ही रहता है पूरा फोकस', डेजी शाह ने कन्नड़ इंडस्ट्री की खोली पोल

    अभिनेत्री डेजी शाह ने खुलासा किया कि कन्नड़ फिल्मों में महिला कलाकारों की नाभि पर फोकस होता है। पुरुषों को विस्तृत बैकस्टोरी मिलती है। उन्होंने अपने निजी रिश्तों में झेली गई मुश्किलों पर भी बात की। हाल ही में वह वेब सीरीज रेड रूम और यूट्यूब पर सक्रिय दिखीं।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 25 Aug 2025 04:34:53 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 25 Aug 2025 04:34:53 PM (IST)
    डेजी शाह ने निकाली कन्नड़ इंडस्ट्री पर भड़ास। (फाइल फोटो)

    एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड अभिनेत्री डेजी शाह ने सलमान खान की फिल्म जय हो से अपने करियर की शुरुआत की थी। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई अहम खुलासे किए। उन्होंने बताया कि किस तरह कन्नड़ फिल्मों में महिला कलाकारों को अक्सर नाभि तक सीमित कर दिया जाता है। कहानी और अभिनय को नजरअंदाज किया जाता है।

    कन्नड़ फिल्मों में महिलाओं की छवि पर सवाल

    • डेजी शाह ने कहा कि कन्नड़ फिल्मों में काम करने के दौरान उन्होंने महसूस किया कि पुरुष कलाकारों को जहां बैकस्टोरी और सबटेक्स्ट दिया जाता था। उन्हें केवल चेहरे के हावभाव पर ध्यान देने को कहा जाता था। भाषा की जानकारी न होना भी एक चुनौती बनी।

  • उन्होंने बताया कि फिल्मों और गानों में अक्सर नाभि पर जोर दिया जाता था। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैंने टीवी पर कई गाने देखे, जहां एक्ट्रेस की नाभि पर फल-सलाद या बर्फ रखा जाता था। उसके क्लोज-अप शॉट्स फिल्माए जाते थे।

    • निजी रिश्तों में झेली मुश्किलें

    डेजी शाह ने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें निजी रिश्तों में भी मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि उनके दो रिश्ते बेहद जहरीले साबित हुए। उनका पिछला रिलेशन इंडस्ट्री से जुड़े व्यक्ति से था। वह उन्हें पुरुष सह-कलाकारों के साथ काम करने पर सवाल करता था। डेजी ने बताया कि उस समय आत्मसम्मान की कमी से उन्होंने कई गलत बातें सहन कीं। हालात बहुत बिगड़ने पर दोनों रिश्तों को खत्म कर दिया।

    हालिया प्रोजेक्ट्स

    • कोरियोग्राफर के रूप में करियर शुरू करने वाली डेजी शाह ने कन्नड़ फिल्मों भद्र और बॉडीगार्ड में काम किया। बॉलीवुड में उन्होंने जय हो से डेब्यू किया। उसके बाद में हेट स्टोरी 3 जैसी फिल्मों में नजर आईं। फिल्मों के अलावा वह डांस रियलिटी शोज और टेलीविजन पर भी एक्टिव रही हैं।

    • हाल ही में डेज़ी शाह अमजद खान की वेब सीरीज़ रेड रूम में नजर आईं, जिसमें अमित गौर, अनुज सचदेवा और रीना अग्रवाल जैसे कलाकारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। इसके अलावा वह अपने यूट्यूब चैनल के जरिए दर्शकों से जुड़ी रहती हैं।

