'हीरोइन की नाभि पर ही रहता है पूरा फोकस', डेजी शाह ने कन्नड़ इंडस्ट्री की खोली पोल

एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड अभिनेत्री डेजी शाह ने सलमान खान की फिल्म जय हो से अपने करियर की शुरुआत की थी। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई अहम खुलासे किए। उन्होंने बताया कि किस तरह कन्नड़ फिल्मों में महिला कलाकारों को अक्सर नाभि तक सीमित कर दिया जाता है। कहानी और अभिनय को नजरअंदाज किया जाता है।

उन्होंने बताया कि फिल्मों और गानों में अक्सर नाभि पर जोर दिया जाता था। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैंने टीवी पर कई गाने देखे, जहां एक्ट्रेस की नाभि पर फल-सलाद या बर्फ रखा जाता था। उसके क्लोज-अप शॉट्स फिल्माए जाते थे।

निजी रिश्तों में झेली मुश्किलें

डेजी शाह ने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें निजी रिश्तों में भी मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि उनके दो रिश्ते बेहद जहरीले साबित हुए। उनका पिछला रिलेशन इंडस्ट्री से जुड़े व्यक्ति से था। वह उन्हें पुरुष सह-कलाकारों के साथ काम करने पर सवाल करता था। डेजी ने बताया कि उस समय आत्मसम्मान की कमी से उन्होंने कई गलत बातें सहन कीं। हालात बहुत बिगड़ने पर दोनों रिश्तों को खत्म कर दिया।