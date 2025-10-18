'दंगल गर्ल' Zaira Wasim ने 24 की उम्र में किया निकाह, इस्लाम के लिए छोड़ा था बॉलीवुड

एंटरटेनमेंट डेस्क। आमिर खान की फिल्मों ‘दंगल’ और ‘सीक्रेट सुपरस्टार’ से फेमस हुई एक्ट्रेस जायरा वसीम (Zaira Wasim Wedding) ने अब निकाह कर लिया है। एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शादी की दो खूबसूरत तस्वीरें शेयर करते हुए इस खुशखबरी को फैंस के साथ साझा किया।

साल 2016 में फिल्म ‘दंगल’ से डेब्यू करने वाली जायरा वसीम ने छोटी ‘गीता फोगाट’ का किरदार निभाकर दर्शकों का दिल जीत लिया था। इसके बाद उन्होंने ‘सीक्रेट सुपरस्टार’ और ‘द स्काई इज़ पिंक’ जैसी फिल्मों में काम किया। लेकिन तीन फिल्मों के बाद ही उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया था।

जायरा ने बताया था कि वह इस्लाम के रास्ते पर चलना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किया।

लाल जोड़े में नजर आईं जायरा वसीम

जायरा वसीम ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने निकाह की तस्वीरें शेयर की हैं। पहली फोटो में वह निकाहनामा साइन करती नजर आ रही हैं, उनके हाथों पर मेहंदी में शौहर का नाम लिखा हुआ है।

वहीं, दूसरी तस्वीर में जायरा अपने शौहर के साथ चांद को निहारती दिख रही हैं। इस दौरान वह लाल सुर्ख जोड़े और गोल्डन वर्क वाले दुपट्टे में बेहद खूबसूरत लग रही हैं, जबकि उनके दूल्हे ने क्रीम रंग की शेरवानी पहनी है।

तस्वीरें शेयर करते हुए जायरा ने कैप्शन में लिखा, 'कबूल है X3'

फैंस ने दी बधाई

एक्ट्रेस की शादी की तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस की बधाइयों की बाढ़ आ गई। किसी ने लिखा, 'आप सबसे प्यारी ब्राइड हो, माशाअल्लाह,' तो किसी ने कहा, 'निकाह मुबारक जायरा वसीम।'

आपको बता दें, जायरा ने जब अपने करियर के चरम पर रहते हुए बॉलीवुड छोड़ा था, तो फैंस हैरान रह गए थे। उन्होंने कहा था कि वह अपने धर्म के मूल्यों के अनुसार जिंदगी जीना चाहती हैं और अब अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी हैं।