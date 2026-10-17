एंटरटेनमेंट डेस्‍क। अभिनेता मोहित रैना ने शनिवार को उज्‍जैन के महाकाल मंदिर पहुंचकर दर्शन लाभ लिया। उनके साथ उनकी पत्‍नी अदिति भी थीं। यहां दोनों ने भस्‍मआरती दर्शन किए। टीवी सीरियल ‘देवों के देव महादेव’ में भगवान शिव और फिल्म ‘उरी’ में अपने अभिनय से वे जाने जाते हैं।

मोहित और अदिति सुबह करीब 4 बजे मंदिर पहुंचे। यहां दोनों ने करीब दो घंटे तक नंदी हॉल में बैठकर भगवान श्री महाकालेश्‍वरकी भस्म आरती के दर्शन किए। दोनों ने हाथ जोड़कर बाबा महाकाल को नमन किया और शिव का जाप किया। आरती के बाद भगवान का आशीर्वाद लिया और जल अर्पित किया।