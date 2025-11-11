मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    ‘भिखारियों की तरह…’, जब धर्मेंद्र को पहली फिल्म में 5 हजार की जगह मिले थे सिर्फ इतने रुपये

    हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का आज निधन हो गया। वे जितना पर्दे पर, उतना ही असल जिंदगी में जितने सरल और सुलझे हुए थे। पर्दे पर उतने ही जोश और एक्शन के साथ नजर आते थे।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Tue, 11 Nov 2025 09:20:33 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 24 Nov 2025 02:39:07 PM (IST)
    ‘भिखारियों की तरह…’, जब धर्मेंद्र को पहली फिल्म में 5 हजार की जगह मिले थे सिर्फ इतने रुपये
    दिग्गज अभिनेता का आज 89 साल की उम्र में निधन हो गया

    एंटरटेनमेंट डेस्क। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का आज निधन हो गया। वे जितना पर्दे पर, उतना ही असल जिंदगी में जितने सरल और सुलझे हुए थे, पर्दे पर उतने ही जोश और एक्शन के साथ नजर आते हैं। शोले, जागीर और जलजला जैसी सुपरहिट फिल्मों से लेकर हालिया फिल्म ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ तक, धर्मेंद्र ने हर दौर में दर्शकों का मनोरंजन किया।

    लेकिन आज जिस सितारे के नाम पर लोग तालियां बजाते हैं, उसके शुरुआती दिन काफी संघर्ष भरे थे। धर्मेंद्र ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में कभी किसी निर्माता या निर्देशक के आगे काम के लिए गिड़गिड़ाया नहीं, बल्कि हमेशा आत्मसम्मान को प्राथमिकता दी।


    मेरे आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं

    धर्मेंद्र ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत 1960 में की थी। उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से लेकर कलर सिनेमा और टीवी के दौर तक का बदलाव देखा। प्रभु चावला के साथ एक बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी काम के लिए किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की खुशामद की, तो धर्मेंद्र ने मुस्कराते हुए जवाब दिया “मेरे आत्मसम्मान से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। मैंने काम मांगा है, क्योंकि कर्म ही पूजा है, लेकिन उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। भिखारियों की तरह कुछ नहीं मिलता, भगवान किसी को वो ना बनाए।”

    पहली फिल्म के लिए मिले सिर्फ 51 रुपए

    धर्मेंद्र ने बताया था कि उन्हें अपनी पहली फिल्म ‘दिल भी तेरा हम भी तेरे’ तब मिली जब वे अर्जुन मोरानी से मिले थे। मोरानी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह अपनी फिल्म में मौका देंगे।

    धर्मेंद्र ने उस दिन की याद ताजा करते हुए कहा कि “मुझे लगा था कि आज तो 5 हजार का साइनिंग अमाउंट मिलेगा, लेकिन सामने बैठे तीन लोगों ने अपनी जेब से 17-17 रुपए निकाले और कुल 51 रुपए दिए।” उन्होंने हंसते हुए आगे बताया कि उस 51 रुपए से उन्होंने एक होटल में जाकर खाना खाया और फिर दोस्तों के साथ छोटी सी पार्टी की। धर्मेंद्र ने यह भी बताया कि उन्हें पीने की आदत बॉलीवुड की पार्टी कल्चर में शामिल होने के बाद ही लगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.