Dharmendra के निधन की खबर निकली झूठी, बेटी एशा देओल ने बताया पिता का ताजा हेल्थ अपडेट

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Tue, 11 Nov 2025 09:52:48 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 11 Nov 2025 09:54:03 AM (IST)
    बेटी एशा देओल ने बताया पिता का ताजा हेल्थ अपडेट

    एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर उनके निधन की झूठी खबर तेजी से वायरल हुई, जिसके बाद फैन्स के बीच अफरा-तफरी मच गई। धर्मेंद्र मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं, और उनकी तबीयत को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलने लगीं। अब उनकी बेटी और अभिनेत्री एशा देओल ने इन खबरों पर प्रतिक्रिया दी है और पिता की सेहत को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट साझा किया है।

    बेटी ने क्या कहा

    एशा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए बताया कि उनके पिता बिल्कुल जीवित और स्वस्थ हैं। उन्होंने धर्मेंद्र की मौत से जुड़ी खबरों को साफ तौर पर अफवाह बताया और लोगों से ऐसी झूठी खबरों पर ध्यान न देने की अपील की।


    Disclaimer: पूर्व में धर्मेंद्र के निधन से जुड़ी खबर में तथ्यात्मक त्रुटि हुई थी, जिसे सुधार लिया गया है। इस गलती के लिए हमें खेद है। नईदुनिया डॉट कॉम हमेशा तथ्यों की सटीकता और सत्यता के लिए प्रतिबद्ध है और अपने पाठकों तक पुष्ट और प्रमाणिक जानकारी पहुंचाने के लिए सदैव तत्पर रहता है।

