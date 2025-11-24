Dharmendra Death Updates: नहीं रहे धर्मेंद्र... 89 साल की उम्र में बॉलीवुड के हीमैन का निधन, सितारे पहुंचे श्मशान घाट

एजेंसी, मुंबई। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। प्रॉड्यूसर करण जौहर ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। धर्मेंद्र का परिवार श्मशान घाट पर मौजूद हैं। वहां सभी बड़े सुपरस्टार्स के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है।
1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे से हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया था। 60 और 70 के दशक में वे रोमांटिक और एक्शन हीरो दोनों रूपों में बड़े स्टार बने। वह आगे चलकर ही-मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से प्रसिद्ध हुए।
Veteran actor Dharmendra | Film director Karan Johar posts on Instagram - "It is an end of an ERA….. a massive mega star… the embodiment of a HERO in mainstream cinema… incredibly handsome and the most enigmatic screen presence … he is and will always be a bonafide Legend of…
करण जौहर ने लिखा कि एक युग का अंत। एक महान मेगास्टार का जाना। उन्होंने मैनस्ट्रीम सिनेमा के सच्चे हीरो की पहचान बनाई। बेमिसाल हैंडसम और अद्भुत करिश्माई स्क्रीन प्रेजेंस। वे भारतीय सिनेमा के ऐसे दिग्गज हैं, जो हमेशा इतिहास के सुनहरे पन्नों में अमर रहेंगे।
#WATCH | Maharashtra: Actors Amitabh Bachchan and Abhishek Bachchan arrive at Vile Parle Crematorium in Mumbai. An official statement on veteran actor Dharmendra's health is awaited.
अभिनेता अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन मुंबई के विले पार्ले श्मशान घाट पहुंचे। वरिष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र के स्वास्थ्य पर आधिकारिक बयान का इंतजार है।
#WATCH | Film producer Siddharth Roy Kapur arrives at Vile Parle Crematorium in Mumbai. An official statement from veteran actor Dharmendra's family is awaited.
In a social media post, film director Karan Johar has penned an emotional note for the veteran actor Dharmendra.
फिल्म निर्माता सिद्धार्थ रॉय कपूर मुंबई के विले पार्ले श्मशान घाट पहुंचे। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के परिवार की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार है।
#WATCH | Actor Salman Khan arrives at Vile Parle Crematorium in Mumbai. An official statement from veteran actor Dharmendra's family is awaited.
In a social media post, film director Karan Johar has penned an emotional note for veteran actor Dharmendra.
अभिनेता सलमान खान मुंबई के विले पार्ले श्मशान घाट पहुंच गए हैं। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन की खबर है। उनके शव को लेकर एंबुलेंस विले पार्ले श्मशान घाट पहुंची, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।