‘बिलियनेयर होकर भी ये काम...’, Dhruv Rathee ने शाहरुख खान को पान-मसाला प्रमोट करने पर घेरा

एंटरटेनमेंट डेस्क। हाल ही में खबर आई थी कि शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) दुनिया के सबसे अमीर अभिनेताओं की सूची में शामिल हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी कुल संपत्ति करीब 1.4 बिलियन डॉलर (लगभग 12,400 करोड़ रुपये) आंकी गई है।
अब इसी पर यूट्यूबर ध्रुव राठी (Dhruv Rathee) ने एक वीडियो जारी कर सुपरस्टार के पान मसाला विज्ञापन को लेकर सवाल खड़े किए हैं।
अपने वीडियो में ध्रुव राठी ने कहा, “शाहरुख खान अब एक अरबपति बन चुके हैं। न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी नेट वर्थ 1.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। ये रकम इतनी बड़ी है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है।”
राठी ने आगे बताया कि अगर यह रकम बैंक में रखी जाए तो शाहरुख को करोड़ों रुपये का ब्याज मिल सकता है। उन्होंने कहा कि एक्टर हर साल अपनी लग्जरी लाइफ पर भारी खर्च करते हैं - जैसे प्रॉपर्टी खरीदना, प्राइवेट जेट और उसकी मेंटेनेंस, छुट्टियां मनाना आदि। इसके बावजूद, उनके पास पर्याप्त संपत्ति बची रहती है।
वीडियो के अंत में ध्रुव राठी ने सवाल उठाया, 'शाहरुख खान को इतनी संपत्ति होने के बाद भी पान मसाला जैसे हानिकारक उत्पाद का विज्ञापन करने की क्या मजबूरी है?' उन्होंने कहा, 'क्या इतने पैसे काफी नहीं हैं?
आपको एक्स्ट्रा 100-200 करोड़ की जरूरत क्यों है? अगर देश के सबसे बड़े सितारे ऐसी चीजों का प्रचार करना बंद कर दें, तो समाज पर इसका सकारात्मक असर पड़ेगा।'
राठी ने यह भी कहा कि बड़े सेलिब्रिटीज़ को अपने प्रभाव का इस्तेमाल समाज के लिए सही संदेश देने में करना चाहिए, न कि हानिकारक चीज़ों को बढ़ावा देने में।