Dhurandhar Box Office Collection Day 8: भौकाल मचा रही Ranveer Singh की ‘धुरंधर’, वीकेंड से पहले ही की धांसू कमाई

एंटरटेनमेंट डेस्क। रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की मच अवेटेड फिल्म ‘धुरंधर’ (Dhurandhar) ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर तूफानी शुरुआत की थी और अब एक हफ्ता पूरा करने के बाद भी इसका जलवा कायम है। 5 दिसंबर को रिलीज हुई यह फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर पूरी तरह खरी उतरती नजर आ रही है।
आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस एक्शन-ड्रामा में रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना, आर. माधवन, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल अहम भूमिकाओं में दिखाई दे रहे हैं। दमदार स्टारकास्ट, मजबूत कहानी और जबरदस्त एक्शन ने फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार दिलाया है।
‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर पहले ही हफ्ते में 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया। रिलीज से पहले जहां धनुष और कृति सेनन की फिल्म तेरे इश्क में चर्चा में थी, वहीं ‘धुरंधर’ ने सिनेमाघरों में आते ही पूरा खेल पलट दिया।
फिल्म ने पहले दिन 28 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी। इसके बाद वीकेंड और वीकडेज में भी इसकी रफ्तार बनी रही। सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, आठवें दिन फिल्म ने करीब 19.77 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। इसके साथ ही भारत में कुल कमाई 227.02 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।
पहला दिन - 28 करोड़
दूसरा दिन - 32 करोड़
तीसरा दिन - 43 करोड़
चौथा दिन - 24.30 करोड़
पांचवां दिन - 28.60 करोड़
छठा दिन - 29.20 करोड़
सातवां दिन - 29.40 करोड़
पहला हफ्ता - 207.25 करोड़
आठवां दिन - 19.77 करोड़
कुल कलेक्शन - 227.02 करोड़
देश ही नहीं, विदेशों में भी ‘धुरंधर’ का प्रदर्शन शानदार रहा है। फिल्म ने 7 दिनों में दुनियाभर में 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब तक इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन करीब 306.25 करोड़ रुपये पहुंच चुका है।
कुल मिलाकर, रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है और आने वाले दिनों में इसके कलेक्शन में और इजाफा होने की पूरी उम्मीद है।