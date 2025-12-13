Dhurandhar Box Office Collection Day 8: भौकाल मचा रही Ranveer Singh की ‘धुरंधर’, वीकेंड से पहले ही की धांसू कमाई

एंटरटेनमेंट डेस्क। रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की मच अवेटेड फिल्म ‘धुरंधर’ (Dhurandhar) ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर तूफानी शुरुआत की थी और अब एक हफ्ता पूरा करने के बाद भी इसका जलवा कायम है। 5 दिसंबर को रिलीज हुई यह फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर पूरी तरह खरी उतरती नजर आ रही है।

Aditya Dhar के निर्देशन में बनी फिल्म आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस एक्शन-ड्रामा में रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना, आर. माधवन, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल अहम भूमिकाओं में दिखाई दे रहे हैं। दमदार स्टारकास्ट, मजबूत कहानी और जबरदस्त एक्शन ने फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार दिलाया है।

पहले हफ्ते में 200 करोड़ क्लब में एंट्री ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर पहले ही हफ्ते में 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया। रिलीज से पहले जहां धनुष और कृति सेनन की फिल्म तेरे इश्क में चर्चा में थी, वहीं ‘धुरंधर’ ने सिनेमाघरों में आते ही पूरा खेल पलट दिया। आठवें दिन भी मजबूत कलेक्शन फिल्म ने पहले दिन 28 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी। इसके बाद वीकेंड और वीकडेज में भी इसकी रफ्तार बनी रही। सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, आठवें दिन फिल्म ने करीब 19.77 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। इसके साथ ही भारत में कुल कमाई 227.02 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।