Dhurandhar Collection Day 28: न्यू ईयर पर फिर गरजा ‘धुरंधर’, बॉक्स ऑफिस पर कर दी तगड़ी कमाई

एंटरटेनमेंट डेस्क। धुरंधर इन दिनों सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन कर रही है। दमदार कहानी, हाई-ऑक्टेन एक्शन और मजबूत स्टारकास्ट के दम पर फिल्म ने रिलीज के लगभग एक महीने बाद भी अपनी पकड़ बनाए रखी है। न्यू ईयर के अवसर पर एक बार फिर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई करके सबको चौंका दिया है।

28वें दिन कितनी रही कमाई? रणवीर सिंह की इस स्पाई थ्रिलर का क्रेज कम होने का नाम नहीं ले रहा। न्यू ईयर के दिन फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर शानदार वापसी की। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, रिलीज के 28वें दिन धुरंधर ने 18 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार किया, जो बीते तीन दिनों के मुकाबले सबसे अधिक है। इसके साथ ही भारत में फिल्म की कुल कमाई 780 करोड़ रुपये के करीब पहुंच चुकी है। खास बात यह है कि मौजूदा समय में कोई दूसरी हिंदी फिल्म इस स्तर की कमाई नहीं कर पा रही है। 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर इन आंकड़ों के साथ धुरंधर 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन चुकी है। बिजनेस के लिहाज से फिल्म ने हिंदी सिनेमा में एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है, जिसे तोड़ पाना आने वाले समय में आसान नहीं होगा।