Dhurandhar BO Day 31: बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ का दबदबा कायम, पांचवें वीकेंड भी बनाए रिकॉर्ड

एंटरटेनमेंट डेस्क। आदित्य धर के निर्देशन में बनी और रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म ‘धुरंधर’ का बॉक्स ऑफिस फीवर रिलीज के एक महीने बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। 5 दिसंबर को रिलीज हुई यह फिल्म न सिर्फ चार हफ्ते सफलतापूर्वक पूरे कर चुकी है, बल्कि पांचवें वीकेंड में भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। लगातार मजबूत प्रदर्शन के चलते ‘धुरंधर’ अब भारतीय सिनेमा की टॉप फिल्मों की सूची में तेजी से आगे बढ़ रही है।
बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, ‘धुरंधर’ ने रिलीज के 31वें दिन यानी पांचवें रविवार को 12.75 करोड़ रुपये की कमाई की। इसके साथ ही फिल्म की कुल घरेलू कमाई 772.25 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। वहीं पांचवें वीकेंड (शुक्रवार-शनिवार-रविवार) का कुल कलेक्शन 33.25 करोड़ रुपये दर्ज किया गया।
‘धुरंधर’ ने विक्की कौशल की फिल्म ‘छावा’ (पांचवें हफ्ते में 30 करोड़) को पीछे छोड़ते हुए किसी हिंदी फिल्म के लिए पांचवें वीकेंड में सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। महज तीन दिनों में यह रिकॉर्ड टूट गया।
31 दिनों में 772.25 करोड़ रुपये कमा चुकी ‘धुरंधर’, अब आरआरआर के भारत में 782.2 करोड़ के नेट कलेक्शन से सिर्फ 10 करोड़ दूर है। माना जा रहा है कि एक-दो दिनों में ही यह फिल्म देश की चौथी सबसे बड़ी फिल्म बन जाएगी।
‘धुरंधर’ का निर्देशन आदित्य धर ने किया है। फिल्म में रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी और सारा अर्जुन जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं, जिनके दमदार अभिनय ने फिल्म की सफलता में अहम योगदान दिया है।