Dhurandhar Worldwide Collection: हे राम! धुरंधर तूफानी रफ्तार से कर रही कमाई, 18वें दिन में तोड़ा तगड़ा रिकॉर्ड

एंटरटेनमेंट डेस्क। रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना स्टारर स्पाई थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर थमने का नाम नहीं ले रही है। 17 दिनों में 2025 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों के रिकॉर्ड ध्वस्त करने के बाद भी फिल्म की रफ्तार कम नहीं हुई है। वर्ल्डवाइड कलेक्शन में 800 करोड़ का आंकड़ा पार करने के बाद अब यह फिल्म 18वें दिन की कमाई से सभी को चौंका रही है।
शुरुआत में फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर करीब 32 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी, लेकिन इसके बाद कमाई का ग्राफ लगातार ऊपर जाता रहा। गल्फ देशों में बैन जैसी चुनौतियों के बावजूद फिल्म की कमाई पर कोई खास असर नहीं पड़ा।
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और आर. माधवन स्टारर इस फिल्म ने 18वें दिन तक दुनियाभर में करीब 872 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है। सोमवार को अकेले फिल्म ने लगभग 19 करोड़ रुपये की कमाई की।
‘धुरंधर’ ने सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि ओवरसीज मार्केट में भी जबरदस्त प्रदर्शन किया है। अब तक फिल्म विदेशों में करीब 186 करोड़ रुपये कमा चुकी है। अगर जनवरी तक यह फिल्म सिनेमाघरों में टिकी रहती है, तो यह विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो सकती है।
‘धुरंधर’ पहले ही विक्की कौशल की फिल्म ‘छावा’ को पीछे छोड़ चुकी है। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर रणबीर कपूर की ‘एनिमल’ से आगे निकलने के बाद अब वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड पर नजर है।
रणबीर कपूर की ‘एनिमल’ ने दुनियाभर में करीब 917 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए ‘धुरंधर’ को अब सिर्फ करीब 45 करोड़ रुपये और कमाने होंगे। इसके बाद शाहरुख खान की ‘पठान’ और ‘जवान’, अल्लू अर्जुन की ‘पुष्पा 2’ और प्रभास की ‘बाहुबली’ जैसे बड़े नाम भी इसकी टक्कर में हैं।
‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर शिकारी बन चुकी है और आने वाले दिनों में कई बड़े रिकॉर्ड धराशायी कर सकती है।