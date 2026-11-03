एंटरटेनमेंट डेस्‍क। बॉलीवुड में अस्‍सी के दशक के जाने माने एक्‍टर और जाना पहचाना चेहरा रहे राज किरण को बरसों से किसी ने नहीं देखा है। वो लापता हैं। गुमनाम हैं। वो कहां हैं, किस हाल में हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। वह 2003 में गायब हो गए थे। आज 23 साल बाद भी, बॉलीवुड पूछता है, राज किरण कहां हैं?

क्या राज किरण ने जानबूझकर अपनी पुरानी ज़िंदगी पीछे छोड़ दी? क्या बीमारी ने उन्हें अकेले रहने पर मजबूर कर दिया? क्या वह कभी अटलांटा गए थे? क्या न्यूयॉर्क में टैक्सी में दिखना सच था? या इन दावों के सामने आने से पहले उनके साथ कुछ हुआ था? कोई भी पक्का जवाब नहीं दे पाया है।

एक्टर और एक्टिविस्ट सोमी अली ने हाल ही में बॉलीवुड के सबसे ठंडे रहस्यों में से एक को फिर से खोल दिया है: राज किरण का गायब होना। कभी कर्ज़, अर्थ, बसेरा और राज तिलक जैसी फ़िल्मों में एक जाना-पहचाना चेहरा रहे राज किरण को उनके परिवार ने आखिरी बार 2003 में देखा था। तब से, उन्हें देखे जाने के आरोप लगे हैं, प्राइवेट जासूसों ने, पुलिस ने तलाशी ली और दावा किया कि वह यूनाइटेड स्टेट्स में एक इंस्टीट्यूशन में रह रहे थे। इनमें से कोई भी उन तक नहीं पहुंचा। सोमी का कहना है कि उन्होंने दिवंगत ऋषि कपूर से किए वादे को पूरा करने के इरादे से पूरे US में सालों तक उन्हें ढूंढा है। उनके इस खुलासे ने अब उस सवाल पर फिर से रोशनी डाल दी है जिसका जवाब बॉलीवुड दो दशकों से ज़्यादा समय से नहीं दे पाया है: राज किरण कहां हैं?

कागज़ की नाव से बॉलीवुड में डेब्यू राज किरण महतानी ने 1975 में BR इशारा की फ़िल्म कागज़ की नाव से बॉलीवुड में डेब्यू किया। अगले दो दशकों में, उन्होंने 100 से ज़्यादा फ़िल्मों में काम किया। 1980 में कर्ज़ ने उन्हें ज़्यादा दर्शकों तक पहुँचाया, जबकि दो साल बाद महेश भट्ट की अर्थ ने उन्हें क्रिटिक्स की तारीफ़ दिलाई। उनकी फ़िल्मों में शिक्षा, मान अभिमान, एक नया रिश्ता, जस्टिस चौधरी, बसेरा और राज तिलक भी शामिल हैं। बाद में वे रिपोर्टर, आख़िर कौन और आहट जैसे टेलीविज़न शो में दिखे। लेकिन 1990 के दशक की शुरुआत तक, रोल गायब होने लगे थे। एक एक्टर जिसकी कभी साल में कई फ़िल्में रिलीज़ होती थीं, वह धीरे-धीरे फ़्रेम से बाहर हो गया। बाद में रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि राज अपने करियर में गिरावट के कारण डिप्रेशन से जूझ रहे थे, हालांकि ये बातें उनके साथ काम करने वालों और परिवार के सदस्यों ने बताई थीं और ये क्लिनिकल डायग्नोसिस नहीं थे। कहा जाता है कि उनकी पर्सनल लाइफ भी खराब चल रही थी। राज की शादी रूपा से हुई थी, जिनसे उनकी दो बेटियां, ऋषिका और मन्नत थीं। बाद में रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उनके गायब होने के बाद रूपा ने दूसरी शादी कर ली। सत्य साईं बाबा के पुट्टपर्थी आश्रम में घुसने की कोशिश करने के बाद गिरफ्तार 1996 में, राज किरण को कथित तौर पर रात में सत्य साईं बाबा के पुट्टपर्थी आश्रम में घुसने की कोशिश करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। डेक्कन हेराल्ड के मुताबिक उन्होंने अंदर जाने के लिए एक ट्रैक्टर और एक सीढ़ी किराए पर ली थी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनके पिता द्वारा उनकी रिहाई करवाने से पहले उन्होंने 34 दिन बेंगलुरु सेंट्रल जेल में बिताए। एक साल बाद, राज ने सिने ब्लिट्ज़ को इस मुश्किल के बारे में बताया।

"जब मुझे जेल में डाला गया तो मुझे जो ट्रॉमा हुआ, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। आप कभी नहीं समझ सकते कि जब आपको बताया जाता है कि आपको बेल नहीं मिल सकती, तो कैसा डर लगता है। मैंने 34 दिन जेल में बिताए, और वहां बैठकर मुझे यकीन नहीं था कि मैं कभी आज़ाद हो पाऊंगा या नहीं। यह बहुत डरावना एहसास है।" राज ने कहा कि इस घटना को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया था। लेकिन यह ज़िंदगी का एक और परेशान करने वाला चैप्टर बन गया, जो कंट्रोल से बाहर होता दिख रहा था। महेश भट्ट को मिले तो साइक्रेट्रिक ट्रीटमेंट ले रहे थे फिल्ममेकर महेश भट्ट बाद में मुंबई के मसिना हॉस्पिटल में राज से मिले, जहां एक्टर कथित तौर पर साइकेट्रिक ट्रीटमेंट ले रहे थे। भट्ट ने 2011 में रेडिफ को बताया, "कई साल पहले, जब वह मसिना हॉस्पिटल के साइकेट्रिक वार्ड में थे, तो वह वह राज किरण नहीं थे जिन्हें मैं जानता था। वह उदास और डिप्रेस्ड दिखते थे, और बहुत मुश्किल से बोलते थे। उनमें वह एनर्जी या जोश नहीं था जो हम उनसे जोड़ते थे।" भट्ट ने कहा कि राज के करियर को फिर से शुरू करने की कोशिश की गई, लेकिन इंडस्ट्री ने पहले ही अपने दरवाज़े बंद कर लिए थे। "हमने उसे यहाँ-वहाँ रोल देने की कोशिश की, लेकिन एक बार जब लोगों को लगता है कि आप मेंटली अनस्टेबल हैं, तो कोई भी आपको छूना नहीं चाहता।" भट्ट के मुताबिक, राज आखिरकार अपने भाई के साथ रहने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स चला गया। फिर, 2003 के आसपास, वह गायब हो गया।