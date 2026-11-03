एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड में अस्सी के दशक के जाने माने एक्टर और जाना पहचाना चेहरा रहे राज किरण को बरसों से किसी ने नहीं देखा है। वो लापता हैं। गुमनाम हैं। वो कहां हैं, किस हाल में हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। वह 2003 में गायब हो गए थे। आज 23 साल बाद भी, बॉलीवुड पूछता है, राज किरण कहां हैं?
क्या राज किरण ने जानबूझकर अपनी पुरानी ज़िंदगी पीछे छोड़ दी? क्या बीमारी ने उन्हें अकेले रहने पर मजबूर कर दिया? क्या वह कभी अटलांटा गए थे? क्या न्यूयॉर्क में टैक्सी में दिखना सच था? या इन दावों के सामने आने से पहले उनके साथ कुछ हुआ था? कोई भी पक्का जवाब नहीं दे पाया है।
एक्टर और एक्टिविस्ट सोमी अली ने हाल ही में बॉलीवुड के सबसे ठंडे रहस्यों में से एक को फिर से खोल दिया है: राज किरण का गायब होना।
कभी कर्ज़, अर्थ, बसेरा और राज तिलक जैसी फ़िल्मों में एक जाना-पहचाना चेहरा रहे राज किरण को उनके परिवार ने आखिरी बार 2003 में देखा था। तब से, उन्हें देखे जाने के आरोप लगे हैं, प्राइवेट जासूसों ने, पुलिस ने तलाशी ली और दावा किया कि वह यूनाइटेड स्टेट्स में एक इंस्टीट्यूशन में रह रहे थे। इनमें से कोई भी उन तक नहीं पहुंचा।
सोमी का कहना है कि उन्होंने दिवंगत ऋषि कपूर से किए वादे को पूरा करने के इरादे से पूरे US में सालों तक उन्हें ढूंढा है। उनके इस खुलासे ने अब उस सवाल पर फिर से रोशनी डाल दी है जिसका जवाब बॉलीवुड दो दशकों से ज़्यादा समय से नहीं दे पाया है: राज किरण कहां हैं?
राज किरण महतानी ने 1975 में BR इशारा की फ़िल्म कागज़ की नाव से बॉलीवुड में डेब्यू किया। अगले दो दशकों में, उन्होंने 100 से ज़्यादा फ़िल्मों में काम किया।
1980 में कर्ज़ ने उन्हें ज़्यादा दर्शकों तक पहुँचाया, जबकि दो साल बाद महेश भट्ट की अर्थ ने उन्हें क्रिटिक्स की तारीफ़ दिलाई। उनकी फ़िल्मों में शिक्षा, मान अभिमान, एक नया रिश्ता, जस्टिस चौधरी, बसेरा और राज तिलक भी शामिल हैं। बाद में वे रिपोर्टर, आख़िर कौन और आहट जैसे टेलीविज़न शो में दिखे।
लेकिन 1990 के दशक की शुरुआत तक, रोल गायब होने लगे थे। एक एक्टर जिसकी कभी साल में कई फ़िल्में रिलीज़ होती थीं, वह धीरे-धीरे फ़्रेम से बाहर हो गया।
बाद में रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि राज अपने करियर में गिरावट के कारण डिप्रेशन से जूझ रहे थे, हालांकि ये बातें उनके साथ काम करने वालों और परिवार के सदस्यों ने बताई थीं और ये क्लिनिकल डायग्नोसिस नहीं थे।
कहा जाता है कि उनकी पर्सनल लाइफ भी खराब चल रही थी। राज की शादी रूपा से हुई थी, जिनसे उनकी दो बेटियां, ऋषिका और मन्नत थीं। बाद में रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उनके गायब होने के बाद रूपा ने दूसरी शादी कर ली।
1996 में, राज किरण को कथित तौर पर रात में सत्य साईं बाबा के पुट्टपर्थी आश्रम में घुसने की कोशिश करने के बाद गिरफ्तार किया गया था।
डेक्कन हेराल्ड के मुताबिक उन्होंने अंदर जाने के लिए एक ट्रैक्टर और एक सीढ़ी किराए पर ली थी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनके पिता द्वारा उनकी रिहाई करवाने से पहले उन्होंने 34 दिन बेंगलुरु सेंट्रल जेल में बिताए। एक साल बाद, राज ने सिने ब्लिट्ज़ को इस मुश्किल के बारे में बताया।
"जब मुझे जेल में डाला गया तो मुझे जो ट्रॉमा हुआ, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। आप कभी नहीं समझ सकते कि जब आपको बताया जाता है कि आपको बेल नहीं मिल सकती, तो कैसा डर लगता है। मैंने 34 दिन जेल में बिताए, और वहां बैठकर मुझे यकीन नहीं था कि मैं कभी आज़ाद हो पाऊंगा या नहीं। यह बहुत डरावना एहसास है।"
राज ने कहा कि इस घटना को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया था। लेकिन यह ज़िंदगी का एक और परेशान करने वाला चैप्टर बन गया, जो कंट्रोल से बाहर होता दिख रहा था।
फिल्ममेकर महेश भट्ट बाद में मुंबई के मसिना हॉस्पिटल में राज से मिले, जहां एक्टर कथित तौर पर साइकेट्रिक ट्रीटमेंट ले रहे थे।
भट्ट ने 2011 में रेडिफ को बताया, "कई साल पहले, जब वह मसिना हॉस्पिटल के साइकेट्रिक वार्ड में थे, तो वह वह राज किरण नहीं थे जिन्हें मैं जानता था। वह उदास और डिप्रेस्ड दिखते थे, और बहुत मुश्किल से बोलते थे। उनमें वह एनर्जी या जोश नहीं था जो हम उनसे जोड़ते थे।"
भट्ट ने कहा कि राज के करियर को फिर से शुरू करने की कोशिश की गई, लेकिन इंडस्ट्री ने पहले ही अपने दरवाज़े बंद कर लिए थे। "हमने उसे यहाँ-वहाँ रोल देने की कोशिश की, लेकिन एक बार जब लोगों को लगता है कि आप मेंटली अनस्टेबल हैं, तो कोई भी आपको छूना नहीं चाहता।" भट्ट के मुताबिक, राज आखिरकार अपने भाई के साथ रहने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स चला गया। फिर, 2003 के आसपास, वह गायब हो गया।
सालों तक, राज का कोई साफ़ पता नहीं चला। फिर एक बड़ी कामयाबी मिली। 2011 में US विज़िट के दौरान, ऋषि कपूर ने राज के भाई गोविंद से कॉन्टैक्ट किया।
ऋषि ने जर्नलिस्ट सुभाष के झा को बताया, "जब गोविंद ने मुझे बताया कि राज ज़िंदा है तो मुझे राहत मिली। लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से वह अटलांटा के एक इंस्टीट्यूशन में बंद था।" फिर राज की बेटी ने बात की। "वह अटलांटा में नहीं हैं"
ऋषिका ने इस बात को साफ़ तौर पर मना कर दिया कि उनके पिता अटलांटा के किसी इंस्टिट्यूशन में रह रहे थे।
लगभग उसी समय, एक्टर दीप्ति नवल ने सुना कि राज को कथित तौर पर न्यूयॉर्क में टैक्सी चलाते हुए देखा गया था। उन्होंने फेसबुक पर एक अपील पोस्ट की, जिसमें कहा गया कि जिसके पास भी जानकारी हो, वह आगे आए।
यह दावा तेज़ी से फैल गया। कोई सबूत नहीं मिला। कोई फ़ोटोग्राफ़ सामने नहीं आया। कोई भरोसेमंद गवाह नहीं मिला। राज गायब रहा।
सोमी अली, जो अब US में मौजूद NGO नो मोर टियर्स चलाती हैं, कहती हैं कि उन्होंने ऋषि कपूर से वादा किया था कि वह राज को ढूंढना बंद नहीं करेंगी।
"मैंने स्वर्गीय मिस्टर ऋषि कपूर से वादा किया था कि मैं पक्का करूंगी कि मैं एक्टर राज किरण को ढूंढना कभी बंद न करूं। मैंने उन्हें ढूंढने में 20 साल बिताए, जिसमें अपने पैसे से अलग-अलग राज्यों में जाना और कभी-कभी अपनी मां से उधार लेना भी शामिल था। ताकि चिंटू जी (ऋषि कपूर) चैन से रह सकें और मैंने अपना वादा पूरा किया हो। चिंटू जी और एक दूसरी एक्ट्रेस ने भी उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं कर पाईं।"
सालों की खोज, यात्रा और पूछताछ के बावजूद, सोमी का कहना है कि उन्हें कुछ भी पक्का नहीं मिला है। राज की बेटियों ने तब से अपनी ज़िंदगी बना ली है। ऋषिका ने ज्वेलरी बिज़नेस में कदम रखा और ज्वेलरी डिज़ाइनर रवि शाह से शादी कर ली। मन्नत भी शादीशुदा है।
क्या राज किरण ने जानबूझकर अपनी पुरानी ज़िंदगी पीछे छोड़ दी? क्या बीमारी की वजह से उन्हें आइसोलेशन में रहना पड़ा? क्या वह कभी अटलांटा में थे? क्या न्यूयॉर्क में टैक्सी में दिखना सच था? या इन दावों के सामने आने से पहले उनके साथ कुछ हुआ था?
उनके परिवार के उन्हें आखिरी बार देखने के 23 साल बाद भी, अभी तक उनके देखे जाने की कोई पुष्टि नहीं हुई है और न ही कोई आधिकारिक पुष्टि हुई है।