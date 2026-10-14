सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर की मौत का मामला आर्यन खान ड्रग केस से जुड़ा, दिशा सालियन के वकील ने किया दावा

मनोरंजन डेस्क। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियन की मौत के केस ने नया मोड़ ले लिया है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले में दिशा की ओर से पेश वकाल नीलेश ओझा ने जांच को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि दिशा की मौत का केस और आर्यन खान ड्रग केस एक दूसरे से लिंक्ड है।

आपको बता दगे कि एक महीने पहले ही CBI ने मौत के मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने CBI को ऐसी करने का आदेश दिया था। वकील ने क्या कहा… इस बारे में बात करते हुए वकील ने CBI से कहा- हमने CBI को ऐसे सबूत दिए हैं जिनसे साबित होता है कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन के मामले आपस में जुड़े हुए हैं। कॉल लॉग और टावर लोकेशन जैसे डिजिटल सबूतों से पता चलता है कि जांच एजेंसियां ​​आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती जैसे अहम लोगों तक पहुंचने ही वाली थीं, तभी कथित तौर पर एक जवाबी साजिश रची गई।