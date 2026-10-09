शक्ल-सूरत ही नहीं, किस्मत का संजोग भी... जिस डायलॉग पर अटकी थीं दिव्या भारती, उसी पर अटक गईं थी श्रीदेवी

मनोरंजन डेस्क। बॉलीवुड में कई ऐसी कहानियां हैं, जो सालों बाद भी लोगों को हैरान करती हैं। ऐसी ही एक कहानी दिव्या भारती और श्रीदेवी से जुड़ी है। दोनों एक्ट्रेसेज की शक्ल-सूरत और हेयरस्टाइल की तुलना अक्सर की जाती थी। वहीं, फिल्म ‘लाडला’ की शूटिंग के दौरान दोनों के साथ हुई एक कथित घटना ने भी खूब चर्चा बटोरी। इसके अलावा, दोनों की जिंदगी से जुड़े कुछ संयोगों और दिव्या भारती की कुंडली को लेकर किए गए दावों ने इस कहानी को और दिलचस्प बना दिया।
दिव्या भारती और श्रीदेवी अपने दौर की फेमस एक्ट्रेसेज में शामिल थीं। दोनों की बड़ी आंखें, चेहरे के हाव-भाव और लहराते बालों के कारण उनकी तुलना की जाती थी। दिव्या भारती को श्रीदेवी से तुलना किए जाने पर तारीफ महसूस होती थी। एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने इस तुलना को अपने लिए तारीफ बताया था।
श्रीदेवी पहले से ही हिंदी सिनेमा में अपनी खास पहचान बना चुकी थीं। वहीं, दिव्या भारती ने बहुत कम उम्र में बॉलीवुड में तेजी से लोकप्रियता हासिल की। उनकी खूबसूरती, एक्टिंग और स्क्रीन पर मौजूदगी ने दर्शकों का ध्यान खींचा। दोनों के बीच दिखने वाली समानताओं की वजह से उनकी तुलना लंबे समय तक होती रही।
दिव्या भारती की मौत 5 अप्रैल 1993 को हुई थी। उस समय वह कई फिल्मों में काम कर रही थीं। इनमें अनिल कपूर और रवीना टंडन की फिल्म ‘लाडला’ भी शामिल थी। दिव्या इस फिल्म के काफी हिस्से की शूटिंग कर चुकी थीं।
उनकी मौत के बाद फिल्म में उनकी जगह श्रीदेवी को लिया गया। साल 1994 में रिलीज हुई इस फिल्म में श्रीदेवी ने राजकुमारी शीतल जेटली का किरदार निभाया। फिल्म में अनिल कपूर और रवीना टंडन भी अहम भूमिकाओं में थे।
फिल्म की शूटिंग से जुड़ा एक किस्सा बाद में चर्चा में आया। रवीना टंडन ने ‘मुंबई मिरर’ को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि दिव्या भारती एक खास सीन के दौरान एक डायलॉग बोलने में बार-बार अटक रही थीं। कुछ समय बाद जब उसी जगह श्रीदेवी के साथ उस सीन की शूटिंग हुई, तो वह भी उसी डायलॉग पर अटक गईं।
रवीना के मुताबिक, यह अनुभव बेहद अजीब था। दोनों एक्ट्रेसेज के साथ एक ही सीन में ऐसा होने की बात ने लोगों के डर को बढ़ा दिया था।
इस घटना से जुड़ी एक और बात सामने आई थी। रवीना के मुताबिक, जब श्रीदेवी भी उसी डायलॉग पर अटकने लगीं, तो सेट पर मौजूद एक्टर शक्ति कपूर ने गायत्री मंत्र का जाप करने का सुझाव दिया। इसके बाद मंत्र का जाप किया गया, नारियल फोड़ा गया और फिर शूटिंग शुरू हुई।