शक्ल-सूरत ही नहीं, किस्मत का संजोग भी... जिस डायलॉग पर अटकी थीं दिव्या भारती, उसी पर अटक गईं थी श्रीदेवी

मनोरंजन डेस्क। बॉलीवुड में कई ऐसी कहानियां हैं, जो सालों बाद भी लोगों को हैरान करती हैं। ऐसी ही एक कहानी दिव्या भारती और श्रीदेवी से जुड़ी है। दोनों एक्ट्रेसेज की शक्ल-सूरत और हेयरस्टाइल की तुलना अक्सर की जाती थी। वहीं, फिल्म ‘लाडला’ की शूटिंग के दौरान दोनों के साथ हुई एक कथित घटना ने भी खूब चर्चा बटोरी। इसके अलावा, दोनों की जिंदगी से जुड़े कुछ संयोगों और दिव्या भारती की कुंडली को लेकर किए गए दावों ने इस कहानी को और दिलचस्प बना दिया।

दिव्या भारती और श्रीदेवी के लुक में क्या थी समानता? दिव्या भारती और श्रीदेवी अपने दौर की फेमस एक्ट्रेसेज में शामिल थीं। दोनों की बड़ी आंखें, चेहरे के हाव-भाव और लहराते बालों के कारण उनकी तुलना की जाती थी। दिव्या भारती को श्रीदेवी से तुलना किए जाने पर तारीफ महसूस होती थी। एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने इस तुलना को अपने लिए तारीफ बताया था।

श्रीदेवी पहले से ही हिंदी सिनेमा में अपनी खास पहचान बना चुकी थीं। वहीं, दिव्या भारती ने बहुत कम उम्र में बॉलीवुड में तेजी से लोकप्रियता हासिल की। उनकी खूबसूरती, एक्टिंग और स्क्रीन पर मौजूदगी ने दर्शकों का ध्यान खींचा। दोनों के बीच दिखने वाली समानताओं की वजह से उनकी तुलना लंबे समय तक होती रही। ‘लाडला’ में दिव्या भारती की जगह आईं श्रीदेवी दिव्या भारती की मौत 5 अप्रैल 1993 को हुई थी। उस समय वह कई फिल्मों में काम कर रही थीं। इनमें अनिल कपूर और रवीना टंडन की फिल्म ‘लाडला’ भी शामिल थी। दिव्या इस फिल्म के काफी हिस्से की शूटिंग कर चुकी थीं।