Diwali 2026: अक्षय कुमार से लेकर रश्मिका-विजय तक, ऐसे मनाई बॉलीवुड सितारों ने दीवाली

मनोरंजन डेस्क। दीवाली का त्योहार अपनों के साथ वक्त बिताने का रहा। बॉलीवुड सितारों ने भी सोशल मीडिया पर अपने जश्न की झलकियां शेयर कीं। कहीं परिवार के साथ पूजा हुई, कहीं पारंपरिक पहनावे में तस्वीरें आईं, तो कहीं फैंस को दिल छू लेने वाली शुभकामनाएं मिलीं। आइए जानते हैं, किस सितारे ने कैसे मनाई दीवाली।

अक्षय कुमार ने आरती करते हुए अपना एक वीडियो और परिवार की तस्वीरें शेयर कीं। उन्होंने लिखा, "दीवाली खुशियां बांटने, अपनों के साथ वक्त बिताने और जिंदगी की छोटी-छोटी खुशियां मनाने का त्योहार है। यह प्यारा त्योहार हर घर में खुशियां, अच्छी सेहत और सुख-समृद्धि लेकर आए। आप सभी को और आपके परिवार को मेरी और मेरे परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।"

रश्मिका और विजय ने शादी के बाद अपनी पहली दीवाली परिवार के साथ ट्रिप पर मनाई। रश्मिका ने ट्रिप की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, "आप सभी को हम सबकी तरफ से दीवाली मुबारक, मेरे प्यारे फैंस! उम्मीद है कि आप हर छोटे-बड़े काम में खुशी पाएं, हमेशा सेहतमंद रहें और आपको ढेर सारी खुशियां और अनंत प्यार मिले। आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से दिल से शुभकामनाएं। आपकी दीवाली बेहद खूबसूरत रहे।"

सोनम कपूर ने पति आनंद आहूजा के साथ परिवार के जश्न की तस्वीरें शेयर कीं। उन्होंने लिखा, "दीवाली की रोशनी, थोड़ी सी चमक और वह इंसान, जो आज भी मुझे शर्मा देता है।" साथ में उन्होंने आनंद को टैग किया।

रितेश देशमुख ने भी परिवार के साथ दीवाली मनाने की झलक दिखाई। उन्होंने लिखा, "हमारे परिवार की तरफ से आपके परिवार को दीवाली मुबारक। प्यार, देशमुख्स।"

श्रद्धा कपूर: पूजा की तस्वीरें, पूछा- दीवाली सिर्फ 7 दिन की क्यों नहीं?

श्रद्धा कपूर ने परिवार के साथ दीवाली मनाई। उन्होंने अपनी और पारंपरिक पूजा की तस्वीरें शेयर कीं और लिखा, "दीवाली 7 दिन की क्यों नहीं हो सकती???"

कियारा आडवाणी: सिद्धार्थ के साथ प्यार भरी तस्वीर

कियारा आडवाणी ने सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ एक प्यार भरी तस्वीर शेयर की। उन्होंने लिखा, "थोड़ा और प्यार, थोड़ी और रोशनी और शुक्रगुजार होने की बहुत सारी वजहें। आप सभी को दीवाली मुबारक।"

कॉमेडियन और अभिनेता सुनील ग्रोवर ने दीवाली कुछ अलग अंदाज में मनाई। उन्होंने सड़क पर फूल बेचे। तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "सभी को दीवाली मुबारक। प्यार और रोशनी।"

कृति सैनन, नुपुर सैनन, करीना कपूर, करण जौहर, मनीष मल्होत्रा, वरुण धवन, सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल जैसे कई सितारों ने एक सितारों से सजी पार्टी में दीवाली मनाई। सोनाक्षी ने पार्टी की तस्वीरें शेयर कीं और लिखा, "प्यार और रोशनी से भरी दीवाली। हमारी तो ऐसी ही रही, उम्मीद है आपकी भी रही होगी। दोस्तों, ढेर सारा प्यार और दीवाली मुबारक।"

प्रियंका चोपड़ा जोनस: पति निक और बेटी मालती के साथ तस्वीरें

प्रियंका चोपड़ा जोनस ने इंस्टाग्राम पर पति और अभिनेता निक जोनस और बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनस के साथ तस्वीरों की सीरीज शेयर की। उन्होंने लिखा, "इस दीवाली की कैमरा रोल की कुछ पसंदीदा तस्वीरें। आप सभी को दीवाली मुबारक।"

करीना कपूर खान: माता-पिता और बहन के साथ, लिखा मां-पापा का प्यार

करीना कपूर खान ने अपने पिता रणधीर कपूर, मां बबीता कपूर और बहन करिश्मा कपूर के साथ तस्वीरें शेयर कीं। उन्होंने लिखा, "जीना यहां, मरना यहां, मां और पापा के सिवा जाना कहां। सभी को दीवाली मुबारक। बात हमेशा अपने माता-पिता से प्यार करने की होती है… हमेशा।"

कटरीना कैफ और विक्की कौशल: दिखाई बेटे विहान की पहली झलक

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने दीवाली के मौके पर अपने बेटे विहान की पहली झलक दिखाई। उन्होंने लिखा, "हमारी अब तक की सबसे रोशन दीवाली। सभी को प्यार, रोशनी और खुशियों की शुभकामनाएं।"