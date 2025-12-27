मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Eko OTT Release: ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है दमदार मिस्ट्री थ्रिलर, रहस्यमय अंत कर देगा पागल

    किष्किंधा कांडम के निर्देशक दिंजिथ अय्याथन की यह मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। महज 5 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फि ...और पढ़ें

    By Himadri Singh HadaEdited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 27 Dec 2025 04:54:02 PM (IST)Updated Date: Sat, 27 Dec 2025 04:54:02 PM (IST)
    Eko OTT Release: ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है दमदार मिस्ट्री थ्रिलर, रहस्यमय अंत कर देगा पागल
    ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है दमदार मिस्ट्री थ्रिलर।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। किष्किंधा कांडम के निर्देशक दिंजिथ अय्याथन की यह मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। महज 5 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 40 करोड़ रुपये की कमाई कर सबको चौंका दिया।

    पहले आ चुके हैं इसके दो चैप्टर

    ‘एको’ को बहुल रमेश ने लिखा और शूट किया है। फिल्म में संदीप प्रदीप और बियाना मोमिन अहम भूमिकाओं में नजर आते हैं। खास बात यह है कि ‘एको’ बहुल रमेश की एनिमल ट्रिलॉजी की तीसरी और आखिरी कड़ी है। इससे पहले किष्किंधा कांडम (2024) और केरल क्राइम फाइल्स 2 रिलीज हो चुकी हैं, जिन्हें दर्शकों ने खूब पसंद किया।


    इस दिन और प्लेटफॉर्म पर होगी OTT रिलीज

    थिएटर में सफल सफर तय करने के बाद अब ‘एको’ 31 दिसंबर 2025 से Netflix पर स्ट्रीम की जाएगी। यह फिल्म मलयालम के साथ-साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं में उपलब्ध होगी। फिल्म की कहानी वफादारी, पहचान, नैतिकता और मानवीय स्वभाव जैसे गहरे विषयों को छूती है।

    क्या है ‘एको’ की कहानी?

    ‘एको’ एक स्लो-बर्न मिस्ट्री थ्रिलर है, जो एक अमीर और प्रभावशाली डॉग ब्रीडर कुरियाचन के अचानक गायब होने से शुरू होती है। उसकी तलाश के दौरान जैसे-जैसे परतें खुलती हैं, वैसे-वैसे उसके खौफनाक राज सामने आते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स दर्शकों को झकझोर कर रख देता है।

    फिल्म का निर्माण एमआरके झायाराम ने आराध्या स्टूडियो के बैनर तले किया है। एडिटिंग सूरज ई.एस. की है, सिनेमैटोग्राफी खुद बहुल रमेश ने संभाली है और संगीत मुजीब मजीद ने दिया है।

    अगर आप सस्पेंस और मिस्ट्री फिल्मों के शौकीन हैं, तो ‘एको’ आपकी वॉचलिस्ट में जरूर शामिल होनी चाहिए।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.