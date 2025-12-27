Eko OTT Release: ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है दमदार मिस्ट्री थ्रिलर, रहस्यमय अंत कर देगा पागल

एंटरटेनमेंट डेस्क। किष्किंधा कांडम के निर्देशक दिंजिथ अय्याथन की यह मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। महज 5 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 40 करोड़ रुपये की कमाई कर सबको चौंका दिया।

पहले आ चुके हैं इसके दो चैप्टर ‘एको’ को बहुल रमेश ने लिखा और शूट किया है। फिल्म में संदीप प्रदीप और बियाना मोमिन अहम भूमिकाओं में नजर आते हैं। खास बात यह है कि ‘एको’ बहुल रमेश की एनिमल ट्रिलॉजी की तीसरी और आखिरी कड़ी है। इससे पहले किष्किंधा कांडम (2024) और केरल क्राइम फाइल्स 2 रिलीज हो चुकी हैं, जिन्हें दर्शकों ने खूब पसंद किया।

इस दिन और प्लेटफॉर्म पर होगी OTT रिलीज थिएटर में सफल सफर तय करने के बाद अब ‘एको’ 31 दिसंबर 2025 से Netflix पर स्ट्रीम की जाएगी। यह फिल्म मलयालम के साथ-साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं में उपलब्ध होगी। फिल्म की कहानी वफादारी, पहचान, नैतिकता और मानवीय स्वभाव जैसे गहरे विषयों को छूती है। क्या है ‘एको’ की कहानी? ‘एको’ एक स्लो-बर्न मिस्ट्री थ्रिलर है, जो एक अमीर और प्रभावशाली डॉग ब्रीडर कुरियाचन के अचानक गायब होने से शुरू होती है। उसकी तलाश के दौरान जैसे-जैसे परतें खुलती हैं, वैसे-वैसे उसके खौफनाक राज सामने आते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स दर्शकों को झकझोर कर रख देता है।