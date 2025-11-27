एमेज़ॅन की फ्री वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस, एमेज़ॅन एमएक्स प्लेयर ने अपने आने वाले कैंपस ड्रामा, 'औकात के बाहर' का ऐलान कर दिया है - जो कि एक दिल को छू लेने वाली कहानी है जो कैंपस की ज़िंदगी की भाग-दौड़ भरी और बेबाक़ दुनिया की गहराईयों तक लेकर जाती है।

दिल्ली की ज़िंदादिली पर आधारित यह शो हँसी-मज़ाक, दिल के टूटने, कैंपस की दुश्मनियों और आज के ज़माने के रोमांस का मिला-जुला रूप दिखाता है, और यह सब कॉलेज की ज़िंदगी की जोश से भरी एनर्जी में सराबोर है। एल्विश यादव के मुख्य अदाकार के तौर पर पहली बार पेश करने वाली, 'औकात के बाहर' में मल्हार राठौड़, हेतल गाडा, निखिल विजय और केशव साधना जैसे शानदार कलाकार भी हैं।

अंतरा शुक्ला का क़िरदार मल्हार राठौड़ ने अदा किया है — जो कि एक आत्मविश्वास से भरी, राजनीति में दिलचस्पी रखने वाली स्टूडेंट है जो अपनी भावनाओं को काबू में रखने के लिए जानी जाती है। जो बात एक हड़बड़ी में ली गई चुनौती के तौर पर शुरू होता है, वह जल्द ही कुछ और गहरा हो जाता है, क्योंकि राजवीर खुद को ईगो और इमोशन के बीच फँसा हुआ पाता है, और अंतरा अपनी चाहतों और प्यार के बीच। जैसे-जैसे कॉलेज की राजनीति के और भावनात्मक नोंक-झोंक सबका ध्यान अपनी और खींचते हैं, 'औकात के बाहर' व्यक्तित्व और इरादे, ग़ुरूर और कमज़ोरी के बीच हमेशा रहने वाले तनाव को दिखाती है।

ट्रेलर का आगाज़ होता है राजवीर अहलावत से होती है, जिसका क़िरदार एल्विश यादव ने निभाया है, जो हरियाणा की सफीदों नाम की जगह का एक ज़मीन से जुड़ा लेकिन गुस्सैल लड़का है, जो कि दिल्ली के एक नामी कॉलेज की दुनिया में खासियत से ज़्यादा सपने लेकर कदम रखता है। फ्रेशर पार्टी में उसका मज़ाक उड़ाए जाने के बाद, वह अपनी सीनियर अंतरा शुक्ला को पटाने के लिए बिना सोचे-समझे एक शर्त लगा लेता है।

इस सीरीज़ के बारे में बात करते हुए, एमेज़ॅन एमएक्स प्लेयर के डायरेक्टर और हेड ऑफ़ कंटेंट, अमोघ दुसाद ने कहा, “एमेज़ॅन एमएक्स प्लेयर में, हमारा मकसद ऐसी कहानियाँ पेश करना है जो असली भावनाओं और तज़ुर्बों को दिखाती हों, जो मोहब्बत, हँसी-मज़ाक और अपनेपन से भरी हों। 'औकात के बहार' में जवानी के रोमांस और भावनात्मक गहराई का असली मेल-जोल दिखाया गया है, जो कैंपस की राजनीति के ज़ोरदार माहौल पर आधारित है। यह पसंदों, बढ़ने और इश्क़ करने की दिलेरी की कहानी है, जो पूरे भारत में हमारे दर्शकों को ज़रूर पसंद आयेगी।”

इस सीरीज़ में राजवीर का क़िरदार निभाने के बारे में बताते हुए, एल्विश यादव ने कहा, “'औकात के बहार' मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि यह सिर्फ़ एक लव स्टोरी से बढ़कर कुछ और है। राजवीर का सफ़र स्वाभिमान, ईमानदारी और एक ऐसी दुनिया में अपनी जगह खोजने के बारे में है जो जल्दी ही किसी फ़ैसले पर पहुँच जाती है। इस क़िरदार को निभाना कई मायनों से सच में असली और मेरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ लगा। मैं एमेज़ॅन एमएक्स प्लेयर के साथ अपने एक्टिंग के सफ़र को शुरू करने को लेकर बहुत रोमांचित हूँ, और मुझे उम्मीद है कि दर्शक उसकी कहानी के साथ उतनी ही गहराई से जुड़ेंगे जितना कि मैं जुड़ा हूँ।”

अंतरा शुक्ला का क़िरदार निभाने वाली मल्हार राठौड़ ने कहा, “अंतरा आत्मविश्वास से भरपूर, महत्वाकाँक्षी और बिना किसी सोच-विचार के जैसी है वैसी ही रहने वाली लड़की है, लेकिन इस सारी कठोरता के नीचे एक लड़की है जो शक्ति और कमज़ोरी के बीच ताल-मेल बनाना सीख रही है। 'औकात के बाहर', मोहब्बत, वफ़ादारी और व्यक्तिगत लक्ष्यों के बीच की कश्मकश को बेहद खूबसूरती से बयाँ करती है। मैं दर्शकों को इस ज़बरदस्त, उलझी हुई, पर दिल से जुड़े रिश्ते को पर्दे पर ज़िंदा होते देखने के लिए बहुत बेसब्र हूँ।”

'औकात के बाहर' 3 दिसंबर से ख़ास तौर पर एमेज़ॅन एमएक्स प्लेयर पर, एमएक्स प्लेयर ऐप, एमेज़ॅन शॉपिंग ऐप, प्राइम वीडियो, फायर टी.वी. और एयरटेल एक्सट्रीम पर निःशुल्क प्रीमियर की जायेगी।