एंटरटेनमेंट डेस्‍क। ज़ी टीवी का शो ‘गंगा माई की बेटियाँ’ रिश्तों, पारिवारिक हालात, जज़्बातों और कहानी में आने वाले नए मोड़ों के साथ दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। शो के किरदार प्यार, भरोसे और मुश्किल फैसलों के बीच अपनी राह तलाश रहे हैं। अब कहानी एक बार फिर बड़ा मोड़ लेने जा रही है, जहाँ सिद्धू ऐसी मुश्किल में फंस गया है, जो शो की पूरी कहानी को बदल सकती है। खासकर स्नेहा और गंगा माई के साथ उसके रिश्तों पर इसका गहरा असर पड़ने वाला है।

कहानी में एक चौंकाने वाला मोड़ तब आता है, जब पूर्वी सिद्धू को ब्लैकमेल करने के लिए ऐसा कदम उठाती है कि उसके परिवार के पास सिद्धू की शादी पूर्वी से करवाने के लिए हामी भरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। जैसे-जैसे हालात आगे बढ़ते हैं, सिद्धू के लिए मुश्किलें और बढ़ती जाती हैं। उसे अब अपने सामने खड़ी इस परेशानी और इसके नतीजों का सामना करना पड़ रहा है।

आखिरकार उसके पिता भी इस शादी के लिए अपनी मंजूरी दे देते हैं। ऐसे में, सिद्धू पर एक ऐसा फैसला लेने का दबाव बढ़ जाता है, जिसका असर उसकी निजी ज़िंदगी पर पड़ सकता है। बढ़ते दबाव के बीच सिद्धू स्नेहा के साथ अपना रिश्ता खत्म करने का बड़ा कदम उठा लेता है। इसके बाद दोनों का रिश्ता किस मोड़ पर पहुँचेगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है। ‘गंगा माई की बेटियाँ’ में स्नेहा का किरदार निभा रहीं अमनदीप सिद्धू ने कहा, “यह ट्रैक मेरे लिए काफी इमोशनल रहा है, क्योंकि मुझे स्नेहा के हालात और उसके जज़्बातों को पूरी सच्चाई के साथ पर्दे पर दिखाना था। स्नेहा अच्छी तरह समझती है कि सिद्धू पर परिवार की उम्मीदों का कितना दबाव है, लेकिन जब आपसे प्यार करने वाला इंसान दूसरों को बचाने के लिए आपसे ही दूरी बना लेता है, तो उसका दर्द कुछ अलग होता है।

उस पल स्नेहा खुद को ठगा हुआ और बेबस महसूस करती है। इस दर्द को पर्दे पर उतारना मेरे लिए एक चुनौती थी। इस सीन को सही तरीके से निभाने के लिए मुझे खुद को एक अलग ही मनःस्थिति में ले जाना पड़ा, ताकि मैं स्नेहा के दर्द को पूरी तरह महसूस कर सकूँ। मुझे यकीन है कि दर्शक भी इस एहसास से खुद को जोड़ पाएँगे। अब पूर्वी की चाल का स्नेहा किस तरह जवाब देगी और इसके बाद क्या होगा, यह आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को स्क्रीन से जोड़े रखेगा।” शो में सिद्धू का किरदार निभा रहे शीज़ान खान ने कहा, “यह सीन मेरे लिए काफी इमोशनल और थका देने वाला रहा, क्योंकि मुझे सिद्धू के मन में चल रही उथल-पुथल को बिना ज्यादा कुछ कहे पर्दे पर दिखाना था। सिद्धू स्नेहा के लिए अपने प्यार और पूर्वी की ब्लैकमेलिंग के दबाव के बीच बुरी तरह फंस गया है। जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए उसी का दिल तोड़ना बेहद दर्दनाक होता है। उस पल सिद्धू खुद को हर तरफ से घिरा हुआ और दोषी महसूस करता है। उसकी इस बेबसी को बिना ज्यादा कुछ कहे पर्दे पर दिखाना मेरे लिए बड़ी चुनौती थी। इस किरदार के दर्द को सच्चाई के साथ दिखाने के लिए मुझे खुद को एक बेहद कमजोर और भावुक मनःस्थिति में ले जाना पड़ा। मुझे उम्मीद है कि दर्शक भी सिद्धू की इस परेशानी और उसकी कशमकश को महसूस करेंगे।” सिद्धू का यह फैसला उसके और स्नेहा के रिश्ते में एक बड़ा मोड़ लेकर आया है। अब सवाल यह है कि क्या स्नेहा सिद्धू के फैसले को मानकर उससे दूर चली जाएगी या अपने प्यार के लिए डटकर खड़ी होगी? क्या वो सिद्धू को इतनी आसानी से जाने देगी या अपने प्यार को बचाने के लिए कोई रास्ता निकालेगी?