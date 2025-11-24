Family Man 3 की जोया का सुपर सेक्सी अंदाज, ब्रालेस पोज में कराया शूट

मनोरंजन डेस्क। फैमिली मैन वेब सीरीज से एक्ट्रेस श्रेया धनवंतरी एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चाओं में हैं। वह इस धमाकेदार वेबसीरीज में जोया नाम का किरदार निभा रही हैं, जो एक एजेंट है, लेकिन असर जिंदगी में वह बहुत ही ग्लैमरस और बोल्ड हैं। इंस्टाग्राम पर वह अक्सर बोल्ड फोटो शेयर कर रहती हैं, जिससे उनके फैंस के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं।

सोशल मीडिया उनकी कुछ ब्रालेस और अनबटन जैकेट लुक वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने केवल बिकिनी पहनी है। उनकी इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया का तापमान बढ़ा दिया है।

सोशल मीडिया पर छाईं श्रेया धनवंतरी की बोल्ड तस्वीरें

श्रेया धनवंतरी हमेशा से अपनी हॉट और ग्लैमर से भरपूर तस्वीरों के लिए जानी जाती हैं। इस बार वह पहले से ज्यादा बोल्ड नजर आ रही हैं।

ब्रालेस लुक में अनबटन जैकेट और ब्लैक बिकिनी के साथ उन्होंने एक से बढ़कर एक किलर पोज दिए हैं। इन तस्वीरों ने फैंस को हैरान कर दिया है। कमेंट सेक्शन में तारीफों की बारिश हो रही है।

कॉन्फिडेंट लुक ने लगाई आग

फोटोशूट में श्रेया बेहद ग्लैमरस और काफी कॉन्फिडेंट भी दिख रही हैं। खुले और हल्के मैसी बालों ने उनके बोल्ड लुक में एक इंटेंस टच जोड़ दिया है। लाइट मेकअप के साथ आई मेकअप को हाईलाइट करना उनकी खूबसूरती को और बढ़ा दिया है।