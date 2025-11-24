मेरी खबरें
    Family Man 3 की जोया का सुपर सेक्सी अंदाज, ब्रालेस पोज में कराया शूट

    फैमिली मैन फेम श्रेया धनवंतरी ने इंस्टाग्राम पर ब्रालेस और अनबटन जैकेट लुक में तस्वीरें शेयर कीं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है। ब्लैक बिकिनी बॉटम और कॉन्फिडेंट पोज़ में वह बेहद बोल्ड दिखीं। मैसी हेयर और लाइट मेकअप ने उनके ग्लैमरस लुक को और निखार दिया।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 24 Nov 2025 12:35:30 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 24 Nov 2025 12:35:30 PM (IST)
    फैमिली मैन वेब सीरीज एक्ट्रेस की फोटो वायरल। (फोटो- सोशल मीडिया)

    HighLights

    1. ब्रालेस लुक और अनबटन जैकेट से बढ़ी ग्लैमर।
    2. ब्लैक बिकिनी बॉटम में दिए किलर पोज।
    3. मैसी हेयर और लाइट मेकअप ने बढ़ाई खूबसूरती।

    मनोरंजन डेस्क। फैमिली मैन वेब सीरीज से एक्ट्रेस श्रेया धनवंतरी एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चाओं में हैं। वह इस धमाकेदार वेबसीरीज में जोया नाम का किरदार निभा रही हैं, जो एक एजेंट है, लेकिन असर जिंदगी में वह बहुत ही ग्लैमरस और बोल्ड हैं। इंस्टाग्राम पर वह अक्सर बोल्ड फोटो शेयर कर रहती हैं, जिससे उनके फैंस के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं।

    सोशल मीडिया उनकी कुछ ब्रालेस और अनबटन जैकेट लुक वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने केवल बिकिनी पहनी है। उनकी इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया का तापमान बढ़ा दिया है।

    सोशल मीडिया पर छाईं श्रेया धनवंतरी की बोल्ड तस्वीरें

    श्रेया धनवंतरी हमेशा से अपनी हॉट और ग्लैमर से भरपूर तस्वीरों के लिए जानी जाती हैं। इस बार वह पहले से ज्यादा बोल्ड नजर आ रही हैं।

    ब्रालेस लुक में अनबटन जैकेट और ब्लैक बिकिनी के साथ उन्होंने एक से बढ़कर एक किलर पोज दिए हैं। इन तस्वीरों ने फैंस को हैरान कर दिया है। कमेंट सेक्शन में तारीफों की बारिश हो रही है।

    कॉन्फिडेंट लुक ने लगाई आग

    फोटोशूट में श्रेया बेहद ग्लैमरस और काफी कॉन्फिडेंट भी दिख रही हैं। खुले और हल्के मैसी बालों ने उनके बोल्ड लुक में एक इंटेंस टच जोड़ दिया है। लाइट मेकअप के साथ आई मेकअप को हाईलाइट करना उनकी खूबसूरती को और बढ़ा दिया है।


    फैंस ने किया प्यार का इजहार

    तस्वीरें वायरल होते ही फैंस की प्रतिक्रियाएं उमड़ पड़ीं। किसी ने उन्हें स्टनिंग कहा, तो किसी ने सुपर हॉट का तमगा दिया। उनकी फोटोज देखकर सोशल मीडिया पर माहौल और भी गर्म हो गया है। श्रेया धनवंतरी अपने हर अंदाज से लाइमलाइट बटोरना जानती हैं।

