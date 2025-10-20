बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता असरानी का निधन, लंबी बीमारी के बाद मुंबई में ली आखिरी सांस

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। अभिनेता-निर्देशक गोवर्धन असरानी, ​​जिन्हें 'असरानी' के नाम से जाना जाता था, का आज लंबी बीमारी के बाद मुंबई में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार सांताक्रूज़ श्मशान घाट पर किया गया। श्मशान घाट की तस्वीरें जहाँ उनका परिवार अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठा हुआ।

हिंदी सिनेमा के वरिष्ठ और बहुमुखी अभिनेता, गोवर्धन असरानी का आज शाम लगभग 4 बजे लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे मूल रूप से जयपुर, राजस्थान के निवासी थे। असरानी ने अपनी शिक्षा सेंट जेवियर्स स्कूल, जयपुर से प्राप्त की।

जब उनसे पूछा गया कि परिवार ने इतनी जल्दी अंतिम संस्कार करने का फैसला क्यों किया, तो उन्होंने बताया कि अभिनेता शांति से जाना चाहते थे, और उन्होंने अपनी पत्नी मंजू से कहा था कि उनकी मृत्यु को कोई बड़ा मुद्दा न बनाएँ। "यही कारण है कि परिवार ने अंतिम संस्कार के बाद ही उनके निधन के बारे में बात की।" परिवार जल्द ही एक बयान जारी कर सकता है, जबकि एक प्रार्थना सभा की भी योजना बनाई जा रही है।

असरानी के निजी सहायक, बाबूभाई ने मीडिया को बताया, "असरानी साहब को चार दिन पहले जुहू स्थित भारतीय आरोग्य निधि अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने हमें बताया कि उनके फेफड़ों में तरल पदार्थ (पानी) जमा हो गया था। आज, 20 अक्टूबर को दोपहर लगभग 3.30 बजे उनका निधन हो गया। अंतिम संस्कार पहले ही पूरा हो चुका है।"

हास्य अभिनय के क्षेत्र में असरानी का योगदान अमूल्य रहा है। कई दशकों में, उन्होंने हिंदी सिनेमा को कई यादगार किरदार दिए और दर्शकों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई।

असरानी का करियर उनकी बहुमुखी प्रतिभा और दीर्घायु का प्रमाण है, जो पाँच दशकों से भी ज़्यादा समय तक चला और जिसमें 350 से ज़्यादा फ़िल्में शामिल थीं। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान हास्य और सहायक अभिनेता के रूप में रहा, जिनकी भूमिकाएँ कई प्रमुख हिंदी फ़िल्मों की रीढ़ बनीं।

1970 का दशक उनके करियर के शिखर पर था, जहाँ वे सबसे भरोसेमंद चरित्र अभिनेताओं में से एक बन गए। उन्होंने 'मेरे अपने', 'कोशिश', 'बावर्ची', 'परिचय', 'अभिमान', 'चुपके-चुपके', 'छोटी सी बात', 'रफू चक्कर' जैसी प्रतिष्ठित फिल्मों में काम किया। इसके अलावा, 1975 में रिलीज़ हुई बेहद लोकप्रिय फिल्म 'दबंग' में भी उन्होंने विलक्षण जेल वार्डन की भूमिका निभाई, जो एक अविस्मरणीय सांस्कृतिक कसौटी बन गई। उन्होंने हास्य अभिनय और संवाद अदायगी के उस्ताद के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली।

अभिनय के अलावा, असरानी ने फिल्म निर्माण के अन्य क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल कीं। उन्होंने कुछ फिल्मों में मुख्य नायक के रूप में सफलतापूर्वक अपनी पहचान बनाई, खासकर 1977 की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित हिंदी फिल्म 'चला मुरारी हीरो बनने' में, जिसे उन्होंने लिखा और निर्देशित किया था। उन्होंने अपने करियर में 'सलाम मेमसाब' (1979) और कई अन्य फिल्मों के साथ निर्देशन में भी हाथ आजमाया। उनका काम गुजराती सिनेमा तक भी फैला, जहाँ उन्होंने मुख्य भूमिकाएँ निभाईं और 1970 और 1980 के दशक में उन्हें काफ़ी सफलता मिली। विविध रचनात्मक भूमिकाओं को अपनाने की उनकी इच्छा ने एक अभिनेता के दायरे से परे सिनेमा की कला के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर किया।

84 वर्षीय अभिनेता को हाल ही में आई कुछ कॉमेडी फ़िल्मों, जैसे 'धमाल' फ़्रैंचाइज़ी में काम करने के लिए भी जाना जाता था। इस फ़िल्म में अभिनेता आशीष चौधरी के पिता की उनकी भूमिका को खूब सराहना मिली थी। हालाँकि, रमेश सिप्पी की एक्शन-ड्रामा फ़िल्म 'शोले' में जेलर की भूमिका उनकी सबसे यादगार भूमिका रही है। उनके निधन की खबर से फ़िल्म जगत और उनके प्रशंसक बेहद दुखी हैं।