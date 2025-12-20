चीनी से रोटी खाई, जमीन भी बेची... 400 रुपये जेब में डालकर पाकिस्तान से आया था यह विलेन, आज है करोड़ों का मालिक

एंटरटेनमेंट डेस्क। महज 400 रुपये जेब में लेकर मुंबई पहुंचे इस अभिनेता ने संघर्षों को मात देकर बॉलीवुड के सबसे दमदार खलनायकों में अपनी अलग पहचान बनाई। पाकिस्तान में जन्मे इस कलाकार का सफर दर्द, मेहनत और हौसले की मिसाल है।

विभाजन की मार और बचपन का संघर्ष सुरेश ओबेरॉय का जन्म 17 दिसंबर 1946 को पाकिस्तान के क्वेटा में हुआ था। 1947 के विभाजन के दौरान उनका परिवार सब कुछ छोड़कर भारत आ गया। उनके पिता आनंद सरूप ओबेरॉय, जो रियल एस्टेट के व्यवसाय में थे, पलायन में अपनी संपत्ति गंवा बैठे। आर्थिक तंगी इतनी बढ़ी कि परिवार को बुनियादी जरूरतों के सहारे दिन काटने पड़े।

चीनी-रोटी में कटे दिन सुरेश ओबेरॉय ने बाद में इंटरव्यू में बताया कि कठिन समय में परिवार चीनी और रोटी पर गुजारा करता था। हालात सुधारने के लिए उनके पिता पाकिस्तान लौटे, पहचान बदलकर अपनी बची संपत्ति बेची और हैदराबाद में परिवार को बसाया। वहां मेडिकल स्टोर खोलकर धीरे-धीरे हालात बेहतर हुए, घर और कार आई, बच्चों की पढ़ाई पूरी हुई। 400 रुपये और बड़े सपने अभिनय का शौक बचपन से था। हीरो बनने का सपना लेकर सुरेश ओबेरॉय महज 400 रुपये के साथ मुंबई आए। करियर की शुरुआत उन्होंने रेडियो से की, जहां उनकी बुलंद आवाज ने पहचान दिलाई। फिर रंगमंच का रुख किया और पुणे के एफटीआईआई से अभिनय की बारीकियां सीखीं।