Don 3 में हुई इस धाकड़ विलेन की एंट्री, Vikrant Massey को किया रिप्लेस?

एंटरटेनमेंट डेस्क। फरहान अख्तर की मोस्ट अवेटेड फिल्म डॉन 3 (Don 3) एक बार फिर सुर्खियों में है। लंबे समय से अटकी इस फिल्म को लेकर पहले रणवीर सिंह (Ranveer Singh) के बाहर होने की खबरें आईं और अब कास्टिंग से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट सामने आया है।

बताया जा रहा है कि फिल्म में विक्रांत मैसी (Vikrant Massey) की जगह अब एक फेमस बॉलीवुड विलेन की एंट्री होने जा रही है। दरअसल, विक्रांत मैसी को डॉन 3 में एक अहम निगेटिव रोल के लिए कास्ट किया गया था। चर्चा थी कि वह फिल्म में मुख्य खलनायक की भूमिका निभाएंगे, लेकिन कुछ समय पहले उन्होंने इस प्रोजेक्ट से किनारा कर लिया। अब मेकर्स ने उनके रिप्लेसमेंट की तलाश लगभग पूरी कर ली है।

Vikrant Massey का मिल गया रिप्लेसमेंट मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फरहान अख्तर ने जिस एक्टर को विक्रांत मैसी के किरदार के लिए चुना है, वह 2025 में अपने दमदार कमबैक को लेकर खूब चर्चा में रहा। इस एक्टर ने एक वेब सीरीज के जरिए जबरदस्त वापसी की और सोशल मीडिया पर भी खूब सुर्खियां बटोरीं। इस एक्टर की Don 3 में हो सकती है एंट्री अगर आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं तो बता दें कि हम बात कर रहे हैं रजत बेदी (Rajat Bedi) की। ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में अपने किरदार से पहचान बना चुके रजत बेदी को Don 3 के अहम रोल के लिए अप्रोच किया गया है।