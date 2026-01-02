Don 3 में हुई इस धाकड़ विलेन की एंट्री, Vikrant Massey को किया रिप्लेस?

एंटरटेनमेंट डेस्क। फरहान अख्तर की मोस्ट अवेटेड फिल्म डॉन 3 (Don 3) एक बार फिर सुर्खियों में है। लंबे समय से अटकी इस फिल्म को लेकर पहले रणवीर सिंह (Ranveer Singh) के बाहर होने की खबरें आईं और अब कास्टिंग से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट सामने आया है।
बताया जा रहा है कि फिल्म में विक्रांत मैसी (Vikrant Massey) की जगह अब एक फेमस बॉलीवुड विलेन की एंट्री होने जा रही है।
दरअसल, विक्रांत मैसी को डॉन 3 में एक अहम निगेटिव रोल के लिए कास्ट किया गया था। चर्चा थी कि वह फिल्म में मुख्य खलनायक की भूमिका निभाएंगे, लेकिन कुछ समय पहले उन्होंने इस प्रोजेक्ट से किनारा कर लिया। अब मेकर्स ने उनके रिप्लेसमेंट की तलाश लगभग पूरी कर ली है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फरहान अख्तर ने जिस एक्टर को विक्रांत मैसी के किरदार के लिए चुना है, वह 2025 में अपने दमदार कमबैक को लेकर खूब चर्चा में रहा। इस एक्टर ने एक वेब सीरीज के जरिए जबरदस्त वापसी की और सोशल मीडिया पर भी खूब सुर्खियां बटोरीं।
अगर आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं तो बता दें कि हम बात कर रहे हैं रजत बेदी (Rajat Bedi) की। ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में अपने किरदार से पहचान बना चुके रजत बेदी को Don 3 के अहम रोल के लिए अप्रोच किया गया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 51 वर्षीय रजत बेदी से इस रोल को लेकर बातचीत हो चुकी है और जनवरी में फरहान अख्तर के खार स्थित ऑफिस में दोनों की मुलाकात भी तय है।
पिछले साल जुलाई में आई खबरों के मुताबिक, विक्रांत मैसी ने रोल में गहराई की कमी और ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ी वजहों के चलते फिल्म छोड़ने का फैसला किया था। इससे पहले उनके किरदार के लिए आदित्य रॉय कपूर और विजय देवरकोंडा के नाम भी चर्चा में रहे थे।
फिलहाल, रजत बेदी की एंट्री को लेकर आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, लेकिन अगर यह खबर पक्की होती है तो Don 3 में दर्शकों को एक नया और दमदार विलेन देखने को मिल सकता है।