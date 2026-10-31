एंटरटेनमेंट डेस्‍क। फिल्ममेकर संजय गुप्ता का निधन हो गया है, उनके निधन की खबर से पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में दुख की लहर दौड़ गई। डायरेक्टर, स्क्रीनराइटर और प्रोड्यूसर के तौर पर अपने काम के लिए जाने जाने वाले गुप्ता ने क्राइम ड्रामा, अर्बन थ्रिलर और स्टाइलिश एक्शन फिल्मों के ज़रिए मेनस्ट्रीम हिंदी सिनेमा में अपनी एक अलग जगह बनाई।

निर्माता-निर्देशक अशोक पंडित ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकांउट पर संजय गुप्ता (Sanjay Gupta Death) की डेथ की खबर को कंफर्म करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने लिखा, "ये बहुत ही शॉकिंग और दुखद है। मुझे अभी-अभी करीबी दोस्त और मंझे हुए निर्देशक संजय गुप्ता के निधन की जानकारी मिली है।

उनका निधन सिर पर चोट लगने से हुआ है। एक और टैलेंट हम सबको छोड़कर बहुत जल्दी चला गया। वह बहुत ही अच्छे नैरेटर और पैशनेट फिल्ममेकर थे। ये हमारी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नुकसान है। मेरे प्यारे दोस्त हम आपको बहुत याद करेंगे। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाए। ओम शांति।" गुप्ता ने 1994 में आतिश: फील द फायर से डायरेक्शन में डेब्यू किया था। संजय दत्त और आदित्य पंचोली स्टारर इस एक्शन ड्रामा ने दर्शकों को उनके हाई-इम्पैक्ट एक्शन, शार्प डायलॉग और स्टाइलिश कहानी कहने के तरीके से परिचित कराया। इन सालों में, वह एक खास विज़ुअल लैंग्वेज से जुड़े, खासकर क्राइम और मुंबई अंडरवर्ल्ड को दिखाने वाली फिल्मों में।

उनकी सबसे जानी-मानी फिल्मों में से एक कांटे (2002) है, जिसे उन्होंने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था। इस डकैती वाली थ्रिलर में अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, महेश मांजरेकर, लकी अली और कुमार गौरव जैसे कलाकारों ने काम किया था। अमेरिका में ज़्यादातर शूट की गई इस फ़िल्म ने अपने दमदार ट्रीटमेंट, कलाकारों के साथ कहानी कहने और टेक्निकल प्रेजेंटेशन की वजह से बहुत पसंद किया। गुप्ता ने मुसाफ़िर (2004) जैसे प्रोजेक्ट्स के साथ क्राइम जॉनर को एक्सप्लोर करना जारी रखा, जबकि वह शूटआउट एट लोखंडवाला (2007) से भी एक प्रोड्यूसर के तौर पर जुड़े थे। बाद में उन्होंने शूटआउट एट वडाला (2013) डायरेक्ट की, जो मुंबई अंडरवर्ल्ड पर आधारित एक और फ़िल्म थी। इन प्रोजेक्ट्स ने क्राइम और गैंगलैंड झगड़ों से प्रेरित कहानियों के साथ उनका जुड़ाव और पक्का किया। उनकी फ़िल्मोग्राफी में गैंगस्टर जॉनर के अलावा भी प्रोजेक्ट्स शामिल थे। गुप्ता ने ऋतिक रोशन स्टारर एक्शन रिवेंज थ्रिलर काबिल (2017) डायरेक्ट की, इसके बाद कलाकारों के साथ एक्शन ड्रामा मुंबई सागा (2021) डायरेक्ट की। इन सभी फ़िल्मों में, उनके काम की खासियत हाई-कंट्रास्ट विज़ुअल्स, स्टाइलिश लाइटिंग और साउंड और एक्शन डिज़ाइन पर ज़ोर था। अपने प्रोडक्शन बैनर, व्हाइट फेदर फिल्म्स के ज़रिए, गुप्ता कई ऐसे प्रोजेक्ट्स में शामिल थे, जिन्होंने मेनस्ट्रीम हिंदी क्राइम थ्रिलर को आगे बढ़ाने में मदद की। फिल्म बनाने के उनके तरीके और टेक्निकल प्रेजेंटेशन पर उनके फोकस ने उन्हें इंडस्ट्री में एक जानी-मानी आवाज़ बना दिया।