एंटरटेनमेंट डेस्क। फिल्ममेकर सिद्धार्थ आनंद ने 2 नवंबर को सुपरस्टार के बर्थडे से पहले एक अजीब सा सोशल मीडिया पोस्ट करके शाहरुख खान के फैंस के बीच अटकलें लगा दी हैं। डायरेक्टर ने हाल ही में एक शब्द वाला ट्वीट शेयर किया था, जिसमें बस लिखा था, “इट्स”, बिना कोई और जानकारी दिए। इस पोस्ट ने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या उनके आने वाले कोलेबोरेशन, किंग से जुड़ी कोई अनाउंसमेंट जल्द ही हो सकती है।
ट्वीट की टाइमिंग ने उत्सुकता बढ़ा दी है, खासकर पिछले साल जो हुआ था, उसकी वजह से। 2025 में शाहरुख खान के बर्थडे से पहले, सिद्धार्थ आनंद ने पोस्ट किया था, “याद रखना, किंग सिर्फ़ एक होता है”। इस मैसेज के बाद 2 नवंबर को फिल्म का फर्स्ट लुक जारी किया गया, जिससे फैंस को एक्शन थ्रिलर में SRK की एक झलक मिली।
अब जब फिल्ममेकर ने साल के इसी समय के आसपास एक और क्रिप्टिक मैसेज शेयर किया है, तो फैंस पहले की घोषणा से इसकी तुलना कर रहे हैं और एक संभावित बर्थडे सरप्राइज के बारे में अंदाज़ा लगा रहे हैं। हालांकि, सिद्धार्थ आनंद ने यह साफ नहीं किया है कि उनका लेटेस्ट पोस्ट किस बारे में है, और किसी भी नए खुलासे की ऑफिशियली पुष्टि नहीं हुई है।
किंग को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया है और गौरी खान ने रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट के तहत, मार्फ्लिक्स पिक्चर्स के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है। शाहरुख खान फिल्म में टाइटल रोल में हैं, और इस प्रोजेक्ट को बड़े पैमाने पर बनाई गई एक इंटरनेशनल एक्शन थ्रिलर बताया जा रहा है।
यह फिल्म सुहाना खान के साथ एक अहम ऑन-स्क्रीन कोलेबोरेशन भी है, जो एक अहम लीड रोल में हैं। कलाकारों की टोली में अभिषेक बच्चन मेन विलेन के तौर पर हैं, साथ ही दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी, जयदीप अहलावत और राघव जुयाल स्पेशल और सपोर्टिंग रोल में हैं।
फिल्म की टैगलाइन, “कातिल नहीं.. आशिक हूं…”, ने इसकी एक्शन-ड्रिवन कहानी के साथ-साथ कहानी में एक इमोशनल पहलू का भी इशारा दिया है। रेड चिलीज़ VFX की इंटरनेशनल स्टंट कोरियोग्राफी और विज़ुअल इफ़ेक्ट्स के साथ, इस फ़िल्म में बड़े पैमाने पर एक्शन और एक ड्रामाटिक कहानी होने की उम्मीद है।
किंग 24 दिसंबर, 2026 को क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है। जब तक सिद्धार्थ आनंद और साफ़ नहीं बताते, उनकी लेटेस्ट “इट्स” पोस्ट का मतलब निकाला जा सकता है, जिससे फ़ैन्स सोच रहे हैं कि क्या 2 नवंबर को शाहरुख़ खान की इस फ़िल्म के बारे में कोई और बड़ा अपडेट आएगा।