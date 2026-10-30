एंटरटेनमेंट डेस्‍क। फिल्ममेकर सिद्धार्थ आनंद ने 2 नवंबर को सुपरस्टार के बर्थडे से पहले एक अजीब सा सोशल मीडिया पोस्ट करके शाहरुख खान के फैंस के बीच अटकलें लगा दी हैं। डायरेक्टर ने हाल ही में एक शब्द वाला ट्वीट शेयर किया था, जिसमें बस लिखा था, “इट्स”, बिना कोई और जानकारी दिए। इस पोस्ट ने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या उनके आने वाले कोलेबोरेशन, किंग से जुड़ी कोई अनाउंसमेंट जल्द ही हो सकती है।

ट्वीट की टाइमिंग ने उत्सुकता बढ़ा दी है, खासकर पिछले साल जो हुआ था, उसकी वजह से। 2025 में शाहरुख खान के बर्थडे से पहले, सिद्धार्थ आनंद ने पोस्ट किया था, “याद रखना, किंग सिर्फ़ एक होता है”। इस मैसेज के बाद 2 नवंबर को फिल्म का फर्स्ट लुक जारी किया गया, जिससे फैंस को एक्शन थ्रिलर में SRK की एक झलक मिली।

अब जब फिल्ममेकर ने साल के इसी समय के आसपास एक और क्रिप्टिक मैसेज शेयर किया है, तो फैंस पहले की घोषणा से इसकी तुलना कर रहे हैं और एक संभावित बर्थडे सरप्राइज के बारे में अंदाज़ा लगा रहे हैं। हालांकि, सिद्धार्थ आनंद ने यह साफ नहीं किया है कि उनका लेटेस्ट पोस्ट किस बारे में है, और किसी भी नए खुलासे की ऑफिशियली पुष्टि नहीं हुई है। किंग को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया है और गौरी खान ने रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट के तहत, मार्फ्लिक्स पिक्चर्स के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है। शाहरुख खान फिल्म में टाइटल रोल में हैं, और इस प्रोजेक्ट को बड़े पैमाने पर बनाई गई एक इंटरनेशनल एक्शन थ्रिलर बताया जा रहा है।