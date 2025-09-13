बरेली में Disha Patani के घर पर फायरिंग, गैंगस्टर ने ली जिम्मेदारी; बताया क्यों किया था हमला?

एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी (Disha Patani) के बरेली स्थित घर के बाहर गुरुवार देर रात गोलीबारी की घटना सामने आई। पुलिस के मुताबिक, अज्ञात बदमाशों ने तीन से चार राउंड फायरिंग की। गनीमत रही कि इस वारदात में कोई घायल नहीं हुआ। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस की कार्रवाई घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पांच विशेष टीमों का गठन किया है। वहीं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक पोस्ट ने मामले को और संवेदनशील बना दिया है। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर रोहित गोदारा ने इस गोलीबारी की जिम्मेदारी ली है, हालांकि पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है और जांच जारी है।

वायरल पोस्ट में दी गई धमकी फेसबुक पर किए गए एक पोस्ट में सीधे दो लोगों वीरेंद्र चरण और महेंद्र सरन का नाम लेते हुए दावा किया गया कि दिशा पाटनी और उनकी बहन खुशबू पाटनी ने धार्मिक संतों का अपमान किया है। पोस्ट में लिखा गया कि यह घटना सिर्फ 'ट्रेलर' है और भविष्य में धर्म का अपमान करने वालों को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे।