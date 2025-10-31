Friday Releases: इस वीकेंड OTT-थिएटर पर धमाल मचाने आ रहीं 7 बड़ी फिल्में और सीरीज, देखें पूरी लिस्ट

एंटरटेनमेंट डेस्क। अक्टूबर का आखिरी शुक्रवार एंटरटेनमेंट से भरपूर रहने वाला है। इस वीकेंड ओटीटी और थिएटर दोनों पर सस्पेंस, थ्रिलर, रोमांस और एक्शन से भरी कई फिल्में और सीरीज रिलीज होने जा रही हैं, जो दर्शकों के मूड को फ्रेश कर देंगी। आइए जानते हैं इस फ्राइडे रिलीज होने वाली 7 बड़ी फिल्मों और सीरीज की पूरी लिस्ट-
नेटफ्लिक्स पर मेडिकल ड्रामा ‘ब्रीथलेस’ अपने दूसरे सीजन के साथ लौट रहा है। कहानी वहीं से शुरू होती है, जहां पहला सीजन खत्म हुआ था। इस बार जोआक्विन सोरोला अस्पताल में काम करने वालों की चुनौतियों को गहराई से दिखाया जाएगा।
रिलीज डेट - 31 अक्टूबर
प्लेटफॉर्म - Netflix
जोनर - मेडिकल ड्रामा
ऋषभ शेट्टी की सुपरहिट फिल्म ‘कांतारा’ जिसने बॉक्स ऑफिस पर 850 करोड़ का बिजनेस किया था, अब ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। हालांकि, यह फिल्म फिलहाल तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में उपलब्ध होगी।
रिलीज डेट - 31 अक्टूबर
प्लेटफॉर्म - Amazon Prime Video
जोनर - माइथोलॉजिकल ड्रामा
यह कन्नड़ सस्पेंस थ्रिलर 1990 के दशक में कदंब राजवंश के खोए हुए खजाने की कहानी पर आधारित है। सीरीज में वर्धा नाम की महिला की रहस्यमयी जर्नी को दिखाया गया है, जिसे एक ऐसा अभिलेख मिलता है जो उसके जीवन को बदल देता है।
रिलीज डेट - 31 अक्टूबर
प्लेटफॉर्म - ZEE5
जोनर - सस्पेंस थ्रिलर
कल्याणी प्रियदर्शन स्टारर यह मलयालम सुपरहीरो मूवी एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसके पास अलौकिक शक्तियां हैं। बेंगलुरु से लौटने के बाद वह एक अंग तस्करी के जाल में फंस जाती है। फिल्म के प्रोड्यूसर दुलकर सलमान हैं।
रिलीज डेट - 31 अक्टूबर
प्लेटफॉर्म - Jio Hotstar
जोनर - सुपरनैचुरल थ्रिलर
परेश रावल की इस फिल्म की कहानी एक टूरिस्ट गाइड के इर्द-गिर्द घूमती है जो ताजमहल के इतिहास की सच्चाई जानने की कोशिश करता है। हालांकि, रिलीज से पहले ही फिल्म विवादों में घिर गई है और इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई है।
रिलीज डेट - 31 अक्टूबर
प्लेटफॉर्म - सिनेमाघर
जोनर - कोर्टरूम ड्रामा
मराठी ड्रामा फिल्म ‘बाई तुझ्यापायी’ एक ऐसी लड़की की कहानी है जो 1990 के दशक में डॉक्टर बनने का सपना देखती है और समाज की परंपराओं को चुनौती देती है। यह तमिल सीरीज ‘अयाली’ का रीमेक है।
रिलीज डेट - 31 अक्टूबर
प्लेटफॉर्म - ZEE5
जोनर - ड्रामा
प्रभास की ब्लॉकबस्टर कहानी अब एक नई 3 घंटे की फीचर फिल्म के रूप में बड़े पर्दे पर वापसी कर रही है। यह फिल्म मलयालम, तमिल, तेलुगु और हिंदी चारों भाषाओं में एक साथ रिलीज होगी।
रिलीज डेट - 31 अक्टूबर
प्लेटफॉर्म - सिनेमाघर
जोनर - एपिक एक्शन फिल्म