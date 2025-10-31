Friday Releases: इस वीकेंड OTT-थिएटर पर धमाल मचाने आ रहीं 7 बड़ी फिल्में और सीरीज, देखें पूरी लिस्ट

एंटरटेनमेंट डेस्क। अक्टूबर का आखिरी शुक्रवार एंटरटेनमेंट से भरपूर रहने वाला है। इस वीकेंड ओटीटी और थिएटर दोनों पर सस्पेंस, थ्रिलर, रोमांस और एक्शन से भरी कई फिल्में और सीरीज रिलीज होने जा रही हैं, जो दर्शकों के मूड को फ्रेश कर देंगी। आइए जानते हैं इस फ्राइडे रिलीज होने वाली 7 बड़ी फिल्मों और सीरीज की पूरी लिस्ट-

नेटफ्लिक्स पर मेडिकल ड्रामा ‘ब्रीथलेस’ अपने दूसरे सीजन के साथ लौट रहा है। कहानी वहीं से शुरू होती है, जहां पहला सीजन खत्म हुआ था। इस बार जोआक्विन सोरोला अस्पताल में काम करने वालों की चुनौतियों को गहराई से दिखाया जाएगा।

रिलीज डेट - 31 अक्टूबर

प्लेटफॉर्म - Netflix

जोनर - मेडिकल ड्रामा

2. कांतारा चैप्टर 1 (Kantara Chapter 1)

ऋषभ शेट्टी की सुपरहिट फिल्म ‘कांतारा’ जिसने बॉक्स ऑफिस पर 850 करोड़ का बिजनेस किया था, अब ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। हालांकि, यह फिल्म फिलहाल तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में उपलब्ध होगी।

रिलीज डेट - 31 अक्टूबर

प्लेटफॉर्म - Amazon Prime Video

जोनर - माइथोलॉजिकल ड्रामा

3. मारीगल्लू (Maarigallu)

यह कन्नड़ सस्पेंस थ्रिलर 1990 के दशक में कदंब राजवंश के खोए हुए खजाने की कहानी पर आधारित है। सीरीज में वर्धा नाम की महिला की रहस्यमयी जर्नी को दिखाया गया है, जिसे एक ऐसा अभिलेख मिलता है जो उसके जीवन को बदल देता है।

रिलीज डेट - 31 अक्टूबर

प्लेटफॉर्म - ZEE5

जोनर - सस्पेंस थ्रिलर

4. लोकाह चैप्टर 1: चंद्र (Lokah Chapter 1: Chandra)

कल्याणी प्रियदर्शन स्टारर यह मलयालम सुपरहीरो मूवी एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसके पास अलौकिक शक्तियां हैं। बेंगलुरु से लौटने के बाद वह एक अंग तस्करी के जाल में फंस जाती है। फिल्म के प्रोड्यूसर दुलकर सलमान हैं।

रिलीज डेट - 31 अक्टूबर

प्लेटफॉर्म - Jio Hotstar

जोनर - सुपरनैचुरल थ्रिलर

5. द ताज स्टोरी (The Taj Story)

परेश रावल की इस फिल्म की कहानी एक टूरिस्ट गाइड के इर्द-गिर्द घूमती है जो ताजमहल के इतिहास की सच्चाई जानने की कोशिश करता है। हालांकि, रिलीज से पहले ही फिल्म विवादों में घिर गई है और इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई है।