‘फिर हेरा फेरी’ से ‘चार यार’ तक, जब जल्दी अमीर बनने के चक्कर में फंस गए किरदार! भारतीय सिनेमा की बानगी

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। लॉटरी जीतने और धोखाधड़ी वाली योजनाओं से लेकर चोरी और सट्टेबाजी तक, भारतीय फिल्मों और शोज़ में ऐसे कई किरदार देखने को मिले हैं, जिन्हें लगता है कि एक छोटा-सा मौका उनकी सारी परेशानियां खत्म कर देगा। आइए, ऐसी फिल्मों और शोज़ पर नजर डालते हैं, जहां जल्दी अमीर बनने की चाहत किरदारों को मुसीबत में डाल देती है और उनकी जिंदगी में हास्य, गड़बड़ियों और पागलपन का तड़का लग जाता है।

1. मालामाल वीकली (2006) जब एक गांव के आदमी की लॉटरी लग जाती है और अचानक उसकी मौत हो जाती है, तो उसके आसपास के लोगों के मन में लालच आ जाता है। हर कोई उस बड़ी रकम को पाने की कोशिश करने लगता है। इसके बाद झूठ, चालबाजी और हंगामे का ऐसा सिलसिला शुरू होता है, जो दर्शकों को खूब हंसाता है।

2. फिर हेरा फेरी (2006) राजू, श्याम और बाबूराव को लगता है कि एक फायदे वाली योजना में पैसे लगाकर वे जल्द ही अमीर बन जाएंगे। लेकिन जल्दी पैसा कमाने का उनका सपना एक बड़े आर्थिक संकट में बदल जाता है और वे एक के बाद एक मुसीबत में फंसते चले जाते हैं। 3. अपना सपना मनी मनी (2006) पैसा कमाने की चाहत में कई रंग-बिरंगे किरदार अलग-अलग भेष बदलते हैं, लोगों को धोखा देते हैं और तरह-तरह की चालें चलते हैं। जल्दी अमीर बनने की उनकी कोशिशों से ऐसी मजेदार गड़बड़ियां पैदा होती हैं, जहां हर कोई किसी और का रूप धारण करता नजर आता है।