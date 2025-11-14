मेरी खबरें
    बॉलीवुड को लगी किसकी नजर? अक्टूबर 2025 में दुनिया को अलविदा कहने वाले 7 सेलेब्रिटी

    Bollywood Celebs Died In October 2025: अक्टूबर का महीना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बेहद दुखद महीना साबित हुआ। इस महीने में एक या दो नहीं, बल्कि सात जानी-मानी हस्तियों ने दुनिया को अलविदा कह दिया।

    Publish Date: Fri, 14 Nov 2025 12:53:29 PM (IST)
    बॉलीवुड को लगी किसकी नजर? अक्टूबर 2025 में दुनिया को अलविदा कहने वाले 7 सेलेब्रिटी
    सात जानी-मानी हस्तियों ने दुनिया को अलविदा कह दिया।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। अक्टूबर का महीना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बेहद दुखद महीना साबित हुआ। इस महीने में एक या दो नहीं, बल्कि सात जानी-मानी हस्तियों ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इनमें 74 वर्षीय सतीश शाह से लेकर महज 35 साल के पंजाबी सिंगर-एक्टर राजवीर जवंदा तक शामिल हैं।

    1. सतीश शाह

    25 अक्टूबर को दिग्गज एक्टर सतीश शाह का किडनी फेलियर के कारण निधन हो गया। लंबे समय से बीमार चल रहे सतीश शाह के निधन की खबर ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को शोक में डाल दिया। आज मुंबई में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें कई बॉलीवुड सितारे पहुंचे।


    2. राजवीर जवंदा

    8 अक्टूबर को पंजाबी सिंगर और एक्टर राजवीर जवंदा का 35 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। एक्सीडेंट के बाद वह कई दिनों तक आईसीयू में भर्ती रहे, लेकिन 21 दिन तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया।

    3. वरिंदर सिंह

    राजवीर के निधन के अगले ही दिन, 9 अक्टूबर को एक्टर और बॉडीबिल्डर वरिंदर सिंह का निधन हुआ। बताया गया कि उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

    4. पंकज धीर

    15 अक्टूबर को ‘महाभारत’ में कर्ण की भूमिका निभाने वाले मशहूर एक्टर पंकज धीर ने कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद अंतिम सांस ली।

    5. असरानी

    दीवाली के दिन, 20 अक्टूबर को शोले फेम एक्टर असरानी का निधन हुआ। उनकी मौत की खबर से बॉलीवुड और फैंस दोनों सदमे में आ गए।

    6. ऋषभ टंडन

    22 अक्टूबर को एक्टर-सिंगर ऋषभ टंडन का निधन हुआ। बताया गया कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। उनकी पत्नी ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर कर अपनी पीड़ा व्यक्त की।

    7. पीयूष पांडे

    24 अक्टूबर को मशहूर एड गुरू पीयूष पांडे का निधन हुआ। अगले दिन उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें अमिताभ बच्चन सहित कई दिग्गज कलाकार शामिल हुए।

