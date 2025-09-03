मेरी खबरें
    दूसरी बार मां बनीं एक्ट्रेस Gauahar Khan, 42 की उम्र में बेटे को दिया जन्म

    एक्ट्रेस गौहर खान (Gauahar Khan) और उनके पति ज़ैद दरबार (Zaid Darbar) के घर दूसरी बार किलकारियां गूंजी हैं। इस कपल ने बुधवार को सोशल मीडिया पर ज्वॉइंट पोस्ट के जरिए यह खुशखबरी शेयर की।

    दूसरी बार मां बनीं एक्ट्रेस Gauahar Khan, 42 की उम्र में बेटे को दिया जन्म
    HighLights

    1. गौहर खान के घर दूसरी बार गूंजी किलकारियां।
    2. गौहर ने 1 सितंबर 2025 को बेटे को जन्म दिया।
    3. कपल ने यह खुशखबरी इंस्टाग्राम पर शेयर की।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। एक्ट्रेस गौहर खान (Gauahar Khan) और उनके पति ज़ैद दरबार (Zaid Darbar) के घर दूसरी बार किलकारियां गूंजी हैं। इस कपल ने बुधवार को सोशल मीडिया पर ज्वॉइंट पोस्ट के जरिए यह खुशखबरी शेयर की कि वे एक बेटे के माता-पिता बन गए हैं। उन्होंने बताया कि उनका पहला बेटा जेहान छोटे भाई के आने से बेहद खुश है।

    गौहर ने 1 सितंबर 2025 को बेटे को जन्म दिया। कपल ने यह खुशी दो दिन बाद इंस्टाग्राम पर अपने फैन्स के साथ शेयर की। पोस्ट में उन्होंने लिखा - 'बिस्मिल्लाह हिर रहमान निर रहीम... ज़ेहान 1 सितंबर 2025 को पैदा हुए अपने नए बेबी ब्रदर के साथ अपनी किंगडम शेयर करने के लिए बहुत ज्यादा खुश है। हमारी फैमिली के लिए सभी के निरंतर प्यार और आशीर्वाद की कामना करते हैं।'

    गौहर खान, जिन्होंने फिल्मों और कई टीवी शोज़ में काम किया है, ने 2020 में ज़ैद दरबार से शादी की थी। इसके बाद साल 2023 में उन्होंने बेटे जेहान को जन्म दिया था।

    सेलिब्रिटीज और फैन्स लगातार इस कपल को शुभकामनाएं दे रहे हैं। सिंगर नीती मोहन ने कमेंट किया - 'ओएमजी! यह खबर सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। आप सभी को, खासकर ज़ेहान को, बहुत-बहुत बधाई।'

