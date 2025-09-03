दूसरी बार मां बनीं एक्ट्रेस Gauahar Khan, 42 की उम्र में बेटे को दिया जन्म

एंटरटेनमेंट डेस्क। एक्ट्रेस गौहर खान (Gauahar Khan) और उनके पति ज़ैद दरबार (Zaid Darbar) के घर दूसरी बार किलकारियां गूंजी हैं। इस कपल ने बुधवार को सोशल मीडिया पर ज्वॉइंट पोस्ट के जरिए यह खुशखबरी शेयर की कि वे एक बेटे के माता-पिता बन गए हैं। उन्होंने बताया कि उनका पहला बेटा जेहान छोटे भाई के आने से बेहद खुश है।

गौहर ने 1 सितंबर 2025 को बेटे को जन्म दिया। कपल ने यह खुशी दो दिन बाद इंस्टाग्राम पर अपने फैन्स के साथ शेयर की। पोस्ट में उन्होंने लिखा - 'बिस्मिल्लाह हिर रहमान निर रहीम... ज़ेहान 1 सितंबर 2025 को पैदा हुए अपने नए बेबी ब्रदर के साथ अपनी किंगडम शेयर करने के लिए बहुत ज्यादा खुश है। हमारी फैमिली के लिए सभी के निरंतर प्यार और आशीर्वाद की कामना करते हैं।'