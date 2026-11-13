एकता कपूर के नए शो में पहली बार साथ दिखेंगे गौरव खन्ना और श्रद्धा आर्या, चर्चा में ‘दिल की बेवफाइयां’

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। गौरव खन्ना और श्रद्धा आर्या पहली बार एक साथ स्क्रीन पर नज़र आएंगे। एकता कपूर के नए शो ‘दिल की बेवफाइयां’ में दोनों पति-पत्नी मानव और जानकी की भूमिका निभा रहे हैं। दोनों ने मिलकर जो ज़िंदगी बनाई है, उसकी छोटी-छोटी खुशियां जानकी के लिए काफी हैं। वहीं, मानव के मन में एक ऐसी ख्वाहिश है, जिसका ज़िक्र उसने अब तक जानकी से नहीं किया है। 24 नवंबर को स्टार प्लस पर शो के प्रीमियर से पहले जानिए उन पाँच वजहों के बारे में, जिनके चलते यह शो चर्चा में है।

1. गौरव खन्ना और श्रद्धा आर्या की पहली ऑनस्क्रीन जोड़ी ‘अनुपमा’ में अनुज के किरदार से गौरव खन्ना ने दर्शकों का दिल जीता, तो ‘कुंडली भाग्य’ की प्रीता बनकर श्रद्धा आर्या घर-घर में पहचानी जाने लगीं। अपने-अपने शोज़ से दर्शकों के बीच पहचान बना चुके ये दोनों कलाकार अब पहली बार साथ नज़र आएँगे। दिलचस्प बात यह है कि उनकी पहली ऑनस्क्रीन जोड़ी ऐसे पति-पत्नी की है, जो बरसों से एक-दूसरे के साथ हैं। ऐसे में, मानव और जानकी के रूप में दोनों की केमिस्ट्री देखने लायक होगी।

2. एकता कपूर के नए शो में शादी के बाद की कहानी एकता कपूर की इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे मोड़ से होती है, जहाँ मानव और जानकी की शादी को कई साल हो चुके हैं। इतने लंबे साथ के बाद भी क्या दोनों जानते हैं कि उनका साथी अपनी ज़िंदगी से क्या चाहता है? शो उनकी रोज़मर्रा की बातचीत और साथ बिताए पलों के ज़रिए इसी सवाल को टटोलता है। 3. मानव के मन में एक अधूरी ख़्वाहिश परिवार की ज़रूरतों और ख्वाहिशों को प्राथमिकता देना मानव की आदत है। सबकी इच्छाएँ पूरी करते-करते उसने अपनी एक ख्वाहिश कहीं पीछे छोड़ दी है। आखिर मानव के मन में क्या अधूरा रह गया है? क्या वह कभी जानकी से अपने दिल की बात कह पाएगा? ये सवाल पहले एपिसोड से ही मानव की कहानी को दिलचस्प बनाते हैं।