एंटरटेनमेंट डेस्‍क। गौरव खन्ना और श्रद्धा आर्या का नया शो ‘दिल की बेवफाइयाँ’ देखिए आज रात 9 बजे स्टार प्लस और जियोहॉटस्टार पर। एकता कपूर के इस शो में गौरव और श्रद्धा पति-पत्नी मानव और जानकी की भूमिका निभा रहे हैं। शादी के 20 साल बाद दोनों अपने रिश्ते को अलग-अलग नज़र से देखते हैं।

जानकी के लिए गिलास 80 फीसदी भरा है। उसे उस ज़िंदगी में सुकून मिलता है, जो दोनों ने मिलकर बनाई है। मानव की नज़र उस 20 फीसदी पर है, जो उसे अब भी खाली लगता है। वह सोचता है कि क्या उनके रिश्ते में फिर से थोड़ा नयापन आ सकता है।

शो के लॉन्च पर फराह खान ने बात की कि उम्र के इस पड़ाव पर बच्चों की परवरिश और बुज़ुर्ग माता-पिता की देखभाल के बीच अपने लिए वक्त निकालना कितना मुश्किल हो सकता है। उन्होंने गौरव से पूछा कि क्या मानव की तरह उन्हें भी कभी लगता है कि ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। गौरव ने कहा, “मानव और मुझमें एक फर्क है। मुझे अब भी लगता है कि मेरे पास करने को बहुत कुछ है। कभी सोचता हूँ कि यह किरदार अभी तक नहीं निभाया, इस निर्देशक के साथ काम नहीं किया, उस निर्माता के साथ काम नहीं किया।”