एंटरटेनमेंट डेस्‍क। घर में कोई भी परेशानी हो, कई पुरुषों का जवाब होता है, “मैं संभाल लूंगा।” गौरव खन्ना ने ऐसे ही पुरुषों से एक सवाल पूछा है। स्टार प्लस के नए शो ‘दिल की बेवफाइयाँ’ के वीडियो में गौरव अपने किरदार मानव के ज़रिए बात करते हैं। चालीस की उम्र पार कर चुके मानव को याद है कि घर में किसकी क्या ख्वाहिश है। लेकिन बात जब उसकी अपनी बकेट लिस्ट की आती है, तो उसे सोचना पड़ता है कि आखिरी बार उसने अपने मन का कुछ कब किया था।

मानव बताता है कि एक ही दिन में वह कितनी भूमिकाएं निभाता है। बेटे के तौर पर उसे याद रहता है कि मां-पापा की दवाइयां कब लानी हैं। पति के तौर पर वह अपनी पत्नी के करियर में उसका साथ देना चाहता है।

कभी बच्चों के एडमिशन की बारी आती है, तो कभी सबकी छुट्टियां देखकर परिवार के साथ घूमने का प्लान बनाने की। अपनों के लिए यह सब करने में उसे खुशी भी मिलती है। जैसा कि वह कहता है, “उनका सपना पूरा करना अपना सपना बन जाता है।”

इस बीच उसकी अपनी ख्वाहिशों का क्या हुआ, इस पर कम ही बात होती है। परिवार में जब भी किसी ने कोई सपना देखा, मानव ने उसे पूरा करने में उसका साथ दिया।

अपनी ख्वाहिशों की बारी आई तो वह उन्हें अगली बार के लिए टालता गया। अब उम्र के इस पड़ाव पर उसे ख्याल आता है कि उसकी अपनी बकेट लिस्ट आज भी वहीं की वहीं है।

एकता कपूर के नए पारिवारिक ड्रामा ‘दिल की बेवफाइयाँ’ में यही सवाल मानव और जानकी के रिश्ते से भी जुड़ता है। शो में गौरव खन्ना और श्रद्धा आर्या पहली बार साथ नज़र आएंगे।

दोनों एक ऐसे दंपती की भूमिका में हैं जिनकी शादी को 20 साल हो चुके हैं। जानकी को रोज़मर्रा की छोटी-छोटी बातों में खुशी मिलती है।

उसके लिए दोनों ने मिलकर जो ज़िंदगी बनाई है, वही ‘काफी’ है। मानव को भी अपने परिवार से प्यार है, फिर भी उसके मन में एक ‘काश’ बाकी है। शादी के 20 साल बाद यह ‘काश’ उनके रिश्ते पर क्या असर डालेगा?