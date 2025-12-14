Bollywood का यह एक्टर है Gay, वन-नाइट स्टैंड और ब्लैकमेल के बाद खुलासा, प्राइवेट डिटेक्टिव ने बताई सच्चाई

एंटरटेनमेंट डेस्क । प्राइवेट डिटेक्टिव तान्या पुरी (Tanya Puri) ने कुछ दिन पहले बॉलीवुड से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। स्टार्स की पर्सनल लाइफ से जुड़े मामलों से लेकर इंडस्ट्री के छिपे राज़ तक, उनके दावे सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी थी। इसी कड़ी में अब उन्होंने एक ऐसे मामले का जिक्र किया था, जिसमें एक गे बॉलीवुड एक्टर को ब्लैकमेल किए जाने का दावा किया गया था।

तान्या पुरी के मुताबिक, फिल्म इंडस्ट्री में ब्लैकमेलिंग के मामले आम हैं। उन्होंने बताया कि एक ऐसा केस उनके पास आया था, जिसमें एक बॉलीवुड एक्टर को एक महिला द्वारा पैसों के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा था। इस केस को सुलझाने की जिम्मेदारी उन्होंने खुद संभाली थी।

यंग बॉलीवुड एक्टर के गे होने का दावा

सिद्धार्थ कन्नन के साथ बातचीत में तान्या पुरी ने कहा, “एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ब्लैकमेलिंग के कई मामले सामने आते रहते हैं। हमारे पास भी एक केस आया था, जिसमें एक युवा एक्टर गे था, लेकिन उसने यह बात अब तक सार्वजनिक नहीं की थी। उसके बारे में यह सच्चाई बहुत कम लोग जानते थे।”

वन-नाइट स्टैंड के बाद शुरू हुआ ब्लैकमेल

तान्या पुरी ने आगे बताया कि वह एक्टर एक क्लब में एक महिला के साथ वन-नाइट स्टैंड में शामिल हुआ था। उस महिला ने इस मुलाकात से जुड़े सबूत जुटा लिए और बाद में एक्टर को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। डिटेक्टिव के अनुसार, महिला को लगा कि एक्टर गे है और उसमें उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है, इसी वजह से उसने पैसों की मांग की। उसने धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए गए, तो वह यह सच्चाई दुनिया के सामने उजागर कर देगी।