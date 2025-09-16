मेरी खबरें
    Gen-Z का ये गाना जो दिल को दिलाता है पहले प्यार की याद, इंस्टाग्राम से यूट्यूब तक छाया रोमांटिक सॉन्ग

    कुछ गाने आजकल हर किसी की जुबान पर हैं, जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर धूम मचा रहे हैं। इन्हीं में से एक गाने की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अकेले यूट्यूब पर इसे 78 मिलियन व्यूज मिले हैं।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 16 Sep 2025 12:26:34 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 16 Sep 2025 12:31:26 PM (IST)
    Ye Teri Chaand Baaliyan

    HighLights

    1. Gen-Z का दिल जीत रहा रोमांटिक गाना।
    2. पार्टी से लेकर प्लेलिस्ट में गूंजती है धुन।
    3. इंस्टाग्राम से यूट्यूब तक छाया रोमांस।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड के कुछ गाने ऐसे होते हैं जो समय बीतने के बाद भी अपनी खास जगह बनाए रखते हैं। इन्हीं में से एक है ‘ये तेरी चांद बालियां और होठों पे ये गालियां’, जो आज भी पार्टी से लेकर लोगों की प्लेलिस्ट तक छाया हुआ है।

    इस गाने की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इंस्टाग्राम पर हजारों रील्स और यूट्यूब पर लाखों वीडियो क्लिप्स इसी की धुन पर बने हुए हैं।

    इंस्टाग्राम से यूट्यूब तक छाया रोमांस

    आज के समय में सोशल मीडिया ही असली हिट मीटर है। इंस्टाग्राम पर यह गाना रील्स का फेवरेट बन चुका है, वहीं यूट्यूब पर इसके व्यूज 78 मिलियन के पार जा चुके हैं। न सिर्फ आम यूजर्स, बल्कि बॉलीवुड सितारों ने भी इस ट्रेंडिंग ट्रैक को अपनी स्टोरीज़ और पोस्ट में जगह दी है।

    क्यों है इतना खास?

    ‘ये तेरी चांद बालियां’ की सबसे बड़ी खासियत है इसके रोमांटिक लिरिक्स, मेलोडी और फ्रेश वाइब्स। इसे सुनने के बाद चेहरे पर मुस्कान और दिल में सुकून महसूस होता है। यही वजह है कि यह सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि एक एहसास बन चुका है। खासतौर पर Gen-Z ऑडियंस इसे सुनकर अपने प्यार और रिश्तों से जुड़ाव महसूस करती है।

    हर मौके पर फिट

    पार्टी हो, रोड ट्रिप हो या फिर रिलैक्सिंग मूड, इस गाने की धुन हर जगह फिट बैठती है। यही कारण है कि यह सॉन्ग म्यूजिक लवर्स की टॉप प्लेलिस्ट में शामिल रहता है।

