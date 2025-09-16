Gen-Z का ये गाना जो दिल को दिलाता है पहले प्यार की याद, इंस्टाग्राम से यूट्यूब तक छाया रोमांटिक सॉन्ग

एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड के कुछ गाने ऐसे होते हैं जो समय बीतने के बाद भी अपनी खास जगह बनाए रखते हैं। इन्हीं में से एक है ‘ये तेरी चांद बालियां और होठों पे ये गालियां’, जो आज भी पार्टी से लेकर लोगों की प्लेलिस्ट तक छाया हुआ है।

इस गाने की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इंस्टाग्राम पर हजारों रील्स और यूट्यूब पर लाखों वीडियो क्लिप्स इसी की धुन पर बने हुए हैं। इंस्टाग्राम से यूट्यूब तक छाया रोमांस आज के समय में सोशल मीडिया ही असली हिट मीटर है। इंस्टाग्राम पर यह गाना रील्स का फेवरेट बन चुका है, वहीं यूट्यूब पर इसके व्यूज 78 मिलियन के पार जा चुके हैं। न सिर्फ आम यूजर्स, बल्कि बॉलीवुड सितारों ने भी इस ट्रेंडिंग ट्रैक को अपनी स्टोरीज़ और पोस्ट में जगह दी है।