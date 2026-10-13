बिग बॉस बांग्ला में छाया ‘द गोल्डन डाकू’ का जलवा! शिबोप्रसाद और कौशानी सौरव गांगुली से मिले, धमाकेदार क्रॉसओवर से बढ़ा उत्साह

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। बोहुरूपी- द गोल्डन डाकू की दुनिया से शिबोप्रसाद मुखर्जी और कौशानी मुखर्जी ने बिग बॉस बांग्ला के सेट पर खास मौजूदगी दर्ज कराई, जहाँ उनकी मुलाकात दिग्गज क्रिकेटर सौरव गांगुली से हुई। बंगाल के सिनेमा जगत की लोकप्रियता और क्रिकेट के इस दिग्गज सितारे के अंदाज़ का यह संगम बेहद खास रहा। दुर्गा पूजा पर रिलीज़ होने जा रही फिल्म से पहले इस मुलाकात ने दर्शकों के उत्साह को और बढ़ा दिया।

शिबोप्रसाद मुखर्जी ने कहा, “बिग बॉस बांग्ला के सेट पर सौरव दा से मिलना वाकई एक बेहद खास अनुभव रहा। सौरव दा हमेशा से ऐसे आइकन रहे हैं, जिन्हें पूरा बंगाल सम्मान और प्रेरणा के साथ देखता है। ऐसे में, बोहुरूपी- द गोल्डन डाकू को दर्शकों तक पहुंचाने की तैयारी के बीच उनके साथ एक मंच साझा करना इस पल को और भी खास बना गया।

सिनेमा और क्रिकेट का एक साथ आना अपने आप में शानदार है, खासकर तब, जब दोनों का बंगाल के लोगों के दिलों में एक खास स्थान हो। विंडोज़ के 25 साल पूरे होने और हमारी फिल्म के इस दुर्गा पूजा पर रिलीज़ होने के अवसर पर बंगाल की भावना, उसकी कहानियों और उसकी बड़ी हस्तियों का जश्न मनाने का यह एक बेहतरीन मौका था। हमें उम्मीद है कि दर्शक भी इस खास मुलाकात का उतना ही आनंद लेंगे, जितना हमने लिया।” सौरव गांगुली की शानदार मौजूदगी और बोहुरूपी- द गोल्डन डाकू की टीम की जबरदस्त ऊर्जा ने इस मुलाकात को फिल्म के प्रचार अभियान का एक और यादगार पल बना दिया। बड़े पर्दे पर धूम मचाने के लिए तैयार ‘गोल्डन डाकू’ के लिए यह मुलाकात बंगाल के मनोरंजन जगत की भव्यता और लोकप्रियता का शानदार जश्न साबित हुई।