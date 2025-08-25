मेरी खबरें
    Bigg Boss 19 में पहुंची ग्वालियर की तान्या मित्तल ने सलमान खान से पूछा- सच्चा प्यार हमेशा अधूरा होता है क्या?

    तान्या मित्तल ने बिग बॉस 19 में अपनी एंट्री के साथ धूम मचा दी है। ग्वालियर की इस बेटी ने सलमान खान के साथ अपनी पहली झलक में ही दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। तान्या ने अपने साथ 500 से अधिक कस्टमाइज्ड साड़ियां और आभूषण लेकर आई हैं। वह एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एंटरप्रेन्योर हैं।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 25 Aug 2025 10:07:39 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 25 Aug 2025 10:17:01 AM (IST)
    1. तान्या ने सलमान को मिलते ही उनके पैर छूकर अपने संस्कार और विनम्रता का परिचय दिया।
    2. तान्या 50 किलो आभूषण और अपनी खास चांदी के बर्तन और बोतलें लेकर बिग बॉस पहुंची हैं।
    3. वह एकमात्र प्रतिभागी हैं, जिन्हें बिग बॉस में अपने बर्तनों के इस्तेमाल की अनुमति मिली है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर की बेटी तान्या मित्तल आखिरकार बिग बास के घर पहुंच ही गई हैं। रात के नौ बजते ही पूरा शहर टीवी के सामने तान्या की झलक सलमान खान के साथ देखने को तैयार था। बिग बास के घर में प्रवेश के साथ ही तान्या ने दर्शकों का ध्यान अपनी सादगी, शालीनता की ओर खींचा।

    एपिसोड में सलमान खान ने तान्या से पूछा, 'मुझे लगा आप पूरे एंटारेंज के साथ आओगी, लेकिन' तान्या ने हंसते हुए जवाब दिया, 'मैं सबको लेकर आई हूं, लेकिन उन्हें बाहर ही रोक दिया।'

    तान्या ने सलमान से पूछा, 'सच्चा प्यार हमेशा अधूरा होता है क्या?' और सलमान हंसते हुए बोले, 'सच्चा प्यार कभी हुआ ही नहीं।' इस मजेदार बात ने घर में मनमोहक माहौल बना दिया। तान्या ने सलमान को मिलते ही उनके पैर छूकर अपने संस्कार और विनम्रता का परिचय दिया।

    तान्या ने जयश्री राम कहकर किया अभिवादन

    सलमान ने पूछा कि वह किस तरह की फिल्में पसंद करती हैं, तान्या ने जवाब दिया 'प्रेम रतन धन पायो'। तान्या ने सभी को मिलते ही पूरे दिल से 'जय श्री राम' कहकर अभिवादन किया।

    500 से अधिक कस्टमाइज्ड साड़ियां लेकर पहुंचीं तान्या

    इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुंसर एवं एंटरप्रेन्योर तान्या मित्तल ने बिग बास के घर में अपने साथ 500 से अधिक कस्टमाइज्ड साड़ियां, करीब 50 किलो आभूषण और अपनी खास चांदी के बर्तन और बोतलें लेकर पहुंची हैं। वह एकमात्र प्रतिभागी हैं, जिन्हें अपने बर्तनों के इस्तेमाल की अनुमति मिली है। उल्लेखनीय है कि तान्या का यह शूट 20 दिन पहले किया गया था।

