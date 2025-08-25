Bigg Boss 19 में पहुंची ग्वालियर की तान्या मित्तल ने सलमान खान से पूछा- सच्चा प्यार हमेशा अधूरा होता है क्या?

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर की बेटी तान्या मित्तल आखिरकार बिग बास के घर पहुंच ही गई हैं। रात के नौ बजते ही पूरा शहर टीवी के सामने तान्या की झलक सलमान खान के साथ देखने को तैयार था। बिग बास के घर में प्रवेश के साथ ही तान्या ने दर्शकों का ध्यान अपनी सादगी, शालीनता की ओर खींचा।

एपिसोड में सलमान खान ने तान्या से पूछा, 'मुझे लगा आप पूरे एंटारेंज के साथ आओगी, लेकिन' तान्या ने हंसते हुए जवाब दिया, 'मैं सबको लेकर आई हूं, लेकिन उन्हें बाहर ही रोक दिया।' तान्या ने सलमान से पूछा, 'सच्चा प्यार हमेशा अधूरा होता है क्या?' और सलमान हंसते हुए बोले, 'सच्चा प्यार कभी हुआ ही नहीं।' इस मजेदार बात ने घर में मनमोहक माहौल बना दिया। तान्या ने सलमान को मिलते ही उनके पैर छूकर अपने संस्कार और विनम्रता का परिचय दिया।