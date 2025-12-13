Gwalior की तान्या मित्तल का एक्टिंग डेब्यू, फैंस ने तारीफ के साथ दी सलाह- 'थोड़ा ओवरएक्टिंग कम करें तो...'

एंटरटेनमेंट डेस्क। बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) भले ही गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) के नाम रहा हो, लेकिन तान्या मित्तल (Tanya Mittal) शो खत्म होने के बाद भी सुर्खियों में बनी हुई हैं। घर से बाहर आने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है और अब उन्हें अपना पहला एक्टिंग प्रोजेक्ट भी मिल गया है, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर जोरों पर है।

पहला एक्टिंग प्रोजेक्ट बना चर्चा का विषय तान्या मित्तल हाल ही में एक ब्रांड के विज्ञापन में नजर आई हैं। यह उनका पहला एक्टिंग प्रोजेक्ट है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बिग बॉस के बाद तान्या को स्क्रीन पर देखने के लिए फैंस काफी उत्साहित दिख रहे हैं।