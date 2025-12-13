Gwalior की तान्या मित्तल का एक्टिंग डेब्यू, फैंस ने तारीफ के साथ दी सलाह- 'थोड़ा ओवरएक्टिंग कम करें तो...'

एंटरटेनमेंट डेस्क। बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) भले ही गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) के नाम रहा हो, लेकिन तान्या मित्तल (Tanya Mittal) शो खत्म होने के बाद भी सुर्खियों में बनी हुई हैं। घर से बाहर आने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है और अब उन्हें अपना पहला एक्टिंग प्रोजेक्ट भी मिल गया है, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर जोरों पर है।
तान्या मित्तल हाल ही में एक ब्रांड के विज्ञापन में नजर आई हैं। यह उनका पहला एक्टिंग प्रोजेक्ट है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बिग बॉस के बाद तान्या को स्क्रीन पर देखने के लिए फैंस काफी उत्साहित दिख रहे हैं।
वायरल हो रहे इस ऐड को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स की राय बंटी हुई नजर आ रही है। जहां कुछ लोग तान्या की एक्टिंग और प्रेजेंस की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ यूजर्स का कहना है कि विज्ञापन में उन्होंने जरूरत से ज्यादा ओवरएक्टिंग कर दी है।
कई फैंस ने तान्या के लुक्स और स्टाइल की जमकर तारीफ की है। एक यूजर ने लिखा, “तान्या बेहद खूबसूरत लग रही हैं। यह उनका पहला ऐड शूट है और उन्होंने अपने हाव-भाव और डायलॉग से कमाल कर दिया है। वह अपने साड़ी और ज्वेलरी बिजनेस को भी बखूबी प्रमोट कर रही हैं।” वहीं कुछ लोगों ने आलोचना करते हुए लिखा कि ऐड में उनका अभिनय कुछ ज्यादा ही ओवर द टॉप लगा।
गौरतलब है कि तान्या मित्तल बिग बॉस 19 में तीसरे स्थान पर रहीं थीं। शो के दौरान उनकी पर्सनैलिटी और गेम को दर्शकों ने काफी पसंद किया, जिसकी वजह से वह शो की सबसे चर्चित कंटेस्टेंट्स में शामिल रहीं।
ग्रैंड फिनाले के बाद तान्या ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट शेयर कर फैंस का धन्यवाद किया था। उन्होंने लिखा, “आपके असीम प्यार, अटूट समर्थन और मेरी कहानी के हर अध्याय में साथ चलने के लिए धन्यवाद। आप मेरी हमेशा की ताकत हैं।” बिग बॉस के बाद तान्या मित्तल का यह पहला कदम उनके करियर की नई शुरुआत माना जा रहा है, और अब फैंस को उनके अगले प्रोजेक्ट्स का इंतजार है।