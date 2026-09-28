हनुमान अंश का बॉक्स ऑफिस पर दमदार प्रदर्शन, 52वें दिन पार किया 400 करोड़ का आंकड़ा

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। हनुमान अंश ने धूम मचाकर रख दी है। विशाल चतुर्वेदी की हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस पर अपनी शानदार कमाई जारी रखे हुए है। इस स्पिरिचुअल ड्रामा ने सिनेमाघरों में 52 दिन पूरे कर लिए हैं और अब दुनिया भर में ग्रॉस कलेक्शन में Rs 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। भारत में, फिल्म ने नेट कमाई में Rs 300 करोड़ को पार कर लिया है। फिल्म ने अपने आठवें रविवार को कलेक्शन में उछाल देखा।

Sacnilk के अनुसार, हनुमान अंश ने भारत में Day 52 पर Rs 9.00 करोड़ नेट कमाए, जबकि शनिवार को Rs 6.50 करोड़ नेट कमाए थे। लेटेस्ट आंकड़ा पिछले दिन से 38.5% ज़्यादा है। फिल्म ने रविवार को 4,387 शो में 46.0% की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी दर्ज की। शनिवार को, इसने 3,979 शो में 37.0% ऑक्यूपेंसी दर्ज की। आज की कमाई के बाद, हनुमान अंश ने इंडिया में Rs 307.03 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। इसका इंडिया ग्रॉस कलेक्शन अभी Rs 362.70 करोड़ है। फिल्म के हिंदी 2D वर्शन ने रविवार को 53.33% ओवरऑल ऑक्यूपेंसी दर्ज की। सुबह के शो में 30.54% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई, जबकि दोपहर की स्क्रीनिंग में यह आंकड़ा 60.38% तक पहुंच गया। शाम के शो में दिन की सबसे ज़्यादा 75.00% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई, इसके बाद रात के शो में 47.38% ऑक्यूपेंसी रही।

हनुमान अंश 2026 की टॉप-ग्रॉसिंग बॉलीवुड फ़िल्मों में शामिल, बॉक्‍स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन जारी फिल्म की स्क्रीनिंग की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई, रविवार को 4,387 शो हुए, जबकि एक दिन पहले 3,979 शो हुए थे। इंडिया में Rs 362.70 करोड़ की ग्रॉस कमाई और ओवरसीज में Rs 38.50 करोड़ की ग्रॉस कमाई के साथ, फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन Rs 401.20 करोड़ हो गया है। हनुमान अंश आठ हफ़्तों से सिनेमाघरों में है। पहले सात हफ़्तों में इसका इंडिया नेट कलेक्शन पहले हफ़्ते में Rs 1.08 करोड़, दूसरे हफ़्ते में Rs 40 लाख, तीसरे हफ़्ते में Rs 10.40 करोड़, चौथे हफ़्ते में Rs 61 करोड़, पाँचवें हफ़्ते में Rs 90.25 करोड़, छठे हफ़्ते में Rs 80.25 करोड़ और सातवें हफ़्ते में Rs 44.80 करोड़ रहा। फ़िल्म अभी अपने आठवें हफ़्ते में चल रही है।