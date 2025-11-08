Haq Box Office Collection Day 1: यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म ‘हक’ की धीमी शुरुआत, इतना किया कलेक्शन

एंटरटेनमेंट डेस्क। यामी गौतम और इमरान हाशमी की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘हक’ सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। सुपर्ण वर्मा के निर्देशन में बनी इस फिल्म से दर्शकों और ट्रेड एनालिस्ट्स को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन कमजोर प्रमोशन के कारण फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धीमी रफ्तार से शुरू हुई।

प्रमोशन की कमी के चलते फिल्म का बाजार में खास बज नहीं बन पाया, जिसका सीधा असर इसके ओपनिंग कलेक्शन पर देखने को मिला।

पहले दिन का कलेक्शन

सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार हक’ ने पहले दिन करीब 1.86 करोड़ रुपये का कारोबार किया। हालांकि उम्मीद है कि वीकेंड पर फिल्म की कमाई में इजाफा हो सकता है।

दर्शकों और समीक्षकों ने यामी गौतम और इमरान हाशमी के प्रदर्शन की तारीफ की है, जिससे फिल्म को माउथ पब्लिसिटी से फायदा मिल सकता है। सुपर्ण वर्मा के निर्देशन की भी सराहना हो रही है।

सोनाक्षी की ‘जटाधारा’ का हाल और बुरा

इसी सप्ताह रिलीज हुई सोनाक्षी सिन्हा की ‘जटाधारा’ ने हिंदी और तेलुगु दोनों भाषाओं में रिलीज होने के बावजूद केवल 95 लाख रुपये की ओपनिंग ली। ‘द गर्लफ्रेंड’, ‘प्रिडेटर: बैडलैंड्स’ और पुरानी रिलीज ‘थामा’ जैसी फिल्मों से भी ‘हक’ को कड़ी टक्कर मिल रही है।