    फरवरी 2026 से शुरू होगी Hera Pheri 3 की शूटिंग, परेश रावल ने अक्षय से विवाद पर की बात

    हेरा फेरी 3 की शूटिंग फरवरी 2026 से शुरू होगी। परेश रावल, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी एक बार फिर दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। विवादों के बावजूद रावल और प्रियदर्शन का रिश्ता मजबूत रहा। बाबूराव पर अलग स्पिन-ऑफ की अटकलों को खारिज किया गया। फैंस इस कॉमिक तिकड़ी की वापसी से बेहद उत्साहित हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 15 Sep 2025 01:36:36 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Sep 2025 01:36:36 PM (IST)
    फरवरी 2026 से शुरू होगी Hera Pheri 3 की शूटिंग, परेश रावल ने अक्षय से विवाद पर की बात
    हेरा फेरी 3 शूटिंग। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. हेरा फेरी 3 की शूटिंग फरवरी 2026 से शुरू होगी।
    2. परेश रावल, अक्षय और सुनील शेट्टी फिर साथ आएंगे।
    3. प्रियदर्शन और रावल का रिश्ता विवादों के बावजूद मजबूत।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड की सबसे मशहूर कॉमेडी फ्रेंचाइजी हेरा फेरी का तीसरा पार्ट आखिरकार पटरी पर लौट आया है। लंबे इंतजार, अफवाहों और विवादों के बाद अब हेरा फेरी 3 की शूटिंग की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है।

    दिग्गज अभिनेता परेश रावल ने पुष्टि की है कि फिल्म की शूटिंग फरवरी 2026 से शुरू होगी। इस फिल्म में उनके साथ अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी भी नजर आएंगे। दर्शकों की प्रिय यह तिकड़ी एक बार फिर पर्दे पर धमाल मचाने को तैयार है।

    परेश रावल का बड़ा खुलासा

    न्यूज18 से बातचीत में परेश रावल ने कहा कि फरवरी-मार्च 2026 से फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। यह एक वर्क इन प्रोग्रेस है। इस ऐलान ने फैंस के बीच रोमांच बढ़ा दिया है, जो सालों से इस तिकड़ी को एक साथ देखने का इंतजार कर रहे थे।

    विवादों पर बोले बाबूराव

    पिछले कुछ सालों में हेरा फेरी 3 कई विवादों और कास्ट-मेकर्स के बीच मतभेदों के कारण सुर्खियों में रही। लेकिन परेश रावल ने साफ किया कि इन घटनाओं ने उनके और निर्देशक प्रियदर्शन के रिश्तों पर कोई असर नहीं डाला। उन्होंने कहा कि रिश्ते इतनी आसानी से खराब नहीं होते। अब हमारा रिश्ता और मजबूत हुआ है। घाव भर गया है।

    बाबूराव के स्पिन-ऑफ की संभावना

    हाल में यह अटकलें भी लगी थीं कि परेश रावल के लोकप्रिय किरदार बाबूराव पर आधारित कोई स्पिन-ऑफ फिल्म बनाई जा सकती है। इस पर रावल ने कहा कि हेरा फेरी तभी काम करती है जब सब साथ हों। बाबूराव अकेला नहीं चल सकता। श्याम और राजू भी जरूरी हैं। मैं न लालची हूं, न मूर्ख कि यह मान लूं कि दुनिया सिर्फ मेरे दम पर चलती है।

    परेश रावल के आने वाले प्रोजेक्ट्स

    हेरा फेरी 3 का इंतजार करते फैंस को परेश रावल जल्द ही अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी में देखने का मौका मिलेगा, जो 19 सितंबर 2025 को रिलीज होगी। इसके अलावा वह वेलकम टू द जंगल में भी नजर आएंगे। आध्यात्मिक ड्रामा और कॉमिक क्लासिक का संतुलन साधते हुए रावल एक बार फिर अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करने जा रहे हैं।

