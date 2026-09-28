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Rise and Fall Season 2 में हाईवोल्‍टेज ड्रामा, शहज़ाद पूनावाला के साथ मारपीट के बाद सिवेट तोमर बाहर

शहज़ाद का सामना करते हुए, सिवेट ने कहा, फट्टू आदमी। पीठ पीछे कहता है साथ देना। स्ट्रॉन्ग वो होता है ना जिसके आगे तुम हाथ जोड़कर आते हो के साथ देना है ...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Mon, 28 Sep 2026 06:47:16 PM (IST)Updated Date: Mon, 28 Sep 2026 06:49:45 PM (IST)
Rise and Fall Season 2 में हाईवोल्‍टेज ड्रामा, शहज़ाद पूनावाला के साथ मारपीट के बाद सिवेट तोमर बाहर
राइज़ एंड फ़ॉल सीज़न 2 के तीसरे एपिसोड में नाटकीय घटनाक्रम।

HighLights

  1. शहजाद ने उनके रिश्ते में बदलाव पर सवाल उठाया, जिससे गरम बहस हुई।
  2. बात बढ़ गई जब सीवेट ने शहजाद की गर्दन पकड़कर उसे नीचे धकेल दिया।
  3. शहजाद घायल हो गया, जबकि झगड़े के दौरान उसके कपड़े भी फट गए।

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। राइज़ एंड फ़ॉल सीज़न 2 के तीसरे एपिसोड में एक बड़ा मोड़ आया, जब कंटेस्टेंट सिवेट तोमर और शहज़ाद पूनावाला के बीच बहस मारपीट में बदल गई। इस घटना के बाद, टावर के अंदर मारपीट के नियमों को तोड़ने के लिए सिवेट को रियलिटी शो से निकाल दिया गया।

एपिसोड की शुरुआत बेसमेंट में कंटेस्टेंट के अपने संभावित टारगेट पर चर्चा करने से हुई, जबकि पेंटहाउस में रूलर्स अपनी-अपनी स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे थे। अल्टीमेट रूलर रेस के आने से जल्द ही कॉम्पिटिशन का एक और लेवल जुड़ गया, जिसमें जीतने वाले को टावर में फैसले लेने की पावर और उस हफ़्ते के फ़ॉल से इम्यूनिटी मिलेगी।


सिवेट और शहज़ाद का टेंशन बढ़ गया

रेस से पहले, रूलर्स से उस कंटेस्टेंट को पहचानने के लिए कहा गया जिसे वे सबसे कमज़ोर फैसला लेने वाला मानते हैं। सिवेट का नाम कई बार लिया गया, जबकि करण पटेल ने शहज़ाद को चुना।

वोटिंग प्रोसेस ने सिवेट और शहज़ाद के बीच बदलते इक्वेशन को भी हाईलाइट किया। दोनों ने शुरू में गेम में साथ काम करने का इरादा किया था, लेकिन उनके रिश्ते में तनाव आ गया था।

शहज़ाद का सामना करते हुए, सिवेट ने कहा, "फट्टू आदमी। पीठ पीछे कहता है साथ देना। स्ट्रॉन्ग वो होता है ना जिसके आगे तुम हाथ जोड़कर आते हो के साथ देना है मेरा जब स्वरा के आगे खड़ा होगा।" उन्होंने शहज़ाद और तेज प्रताप यादव से आगे कहा, "ज़बान की कीमत रखा करो।"

आखिरकार सिवेट को सबसे कमज़ोर डिसीज़न-मेकर चुना गया और इसलिए वह अल्टीमेट रूलर रेस में हिस्सा नहीं ले सके। फिर उन्हें उस कंटेस्टेंट का नाम लेने की इजाज़त दी गई जिसे वह सबसे कमज़ोर डिसीज़न-मेकर मानते थे और उन्होंने शहज़ाद को चुना।

इसके बाद शहज़ाद ने करण को चुना, जिसने स्वरा भास्कर को चुना। स्वरा ने राज को चुना, जिससे प्रियंका चाहर चौधरी, तेज प्रताप यादव और इरीना रुदाकोवा अल्टीमेट रूलर पोजीशन की रेस में पहले तीन कंटेंडर बन गए।

बहस फिजिकल हो गई

सीवेट और शहजाद के बीच बाद में एपिसोड में अनबन जारी रही। सीवेट ने पहले कहा था कि वह स्वरा से दोबारा बात नहीं करेगा, उसे उससे बात करते देखा गया। शहजाद ने उनके रिश्ते में साफ बदलाव पर सवाल उठाया, जिससे फिर से गरमागरम बहस हुई।

तनाकामी तब बढ़ गई जब सीवेट ने शहजाद की गर्दन पकड़कर उसे नीचे धकेल दिया। शहजाद घायल हो गया, जबकि झगड़े के दौरान उसके कपड़े भी फट गए।

टॉवर के अंदर फिजिकल वायलेंस मना है, और इस घटना के कारण सीवेट के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया। बाद में उसे राइज एंड फॉल सीजन 2 से हटा दिया गया।

स्वरा भास्कर और करण पटेल बाहर चले गए

सीवेट को हटाना स्वरा और करण को पसंद नहीं आया। दोनों ने बहस की कि शहजाद की हरकतों और उकसावे ने भी झगड़े में भूमिका निभाई थी। इस फ़ैसले के विरोध में, उन्होंने सिवेट के साथ टावर से बाहर निकलने का फ़ैसला किया।

एपिसोड के आखिर में, तेज प्रताप यादव, शहज़ाद, प्रियंका चाहर चौधरी, इरीना और राज पेंटहाउस में थे, जबकि निहारिका तिवारी, कायरा अनु, अनीश भगत, सारा गुरपाल, मनीष कश्यप, गौतम गुलाटी और काजल राघवानी बेसमेंट में ही रहे।

बनिजय एशिया द्वारा प्रोड्यूस किया गया, राइज़ एंड फ़ॉल सीज़न 2 वीरेंद्र सहवाग द्वारा होस्ट किया गया है और प्राइम वीडियो पर फ़्री में स्ट्रीम होता है।