एंटरटेनमेंट डेस्‍क। राइज़ एंड फ़ॉल सीज़न 2 के तीसरे एपिसोड में एक बड़ा मोड़ आया, जब कंटेस्टेंट सिवेट तोमर और शहज़ाद पूनावाला के बीच बहस मारपीट में बदल गई। इस घटना के बाद, टावर के अंदर मारपीट के नियमों को तोड़ने के लिए सिवेट को रियलिटी शो से निकाल दिया गया।

एपिसोड की शुरुआत बेसमेंट में कंटेस्टेंट के अपने संभावित टारगेट पर चर्चा करने से हुई, जबकि पेंटहाउस में रूलर्स अपनी-अपनी स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे थे। अल्टीमेट रूलर रेस के आने से जल्द ही कॉम्पिटिशन का एक और लेवल जुड़ गया, जिसमें जीतने वाले को टावर में फैसले लेने की पावर और उस हफ़्ते के फ़ॉल से इम्यूनिटी मिलेगी।

सिवेट और शहज़ाद का टेंशन बढ़ गया रेस से पहले, रूलर्स से उस कंटेस्टेंट को पहचानने के लिए कहा गया जिसे वे सबसे कमज़ोर फैसला लेने वाला मानते हैं। सिवेट का नाम कई बार लिया गया, जबकि करण पटेल ने शहज़ाद को चुना। वोटिंग प्रोसेस ने सिवेट और शहज़ाद के बीच बदलते इक्वेशन को भी हाईलाइट किया। दोनों ने शुरू में गेम में साथ काम करने का इरादा किया था, लेकिन उनके रिश्ते में तनाव आ गया था। शहज़ाद का सामना करते हुए, सिवेट ने कहा, "फट्टू आदमी। पीठ पीछे कहता है साथ देना। स्ट्रॉन्ग वो होता है ना जिसके आगे तुम हाथ जोड़कर आते हो के साथ देना है मेरा जब स्वरा के आगे खड़ा होगा।" उन्होंने शहज़ाद और तेज प्रताप यादव से आगे कहा, "ज़बान की कीमत रखा करो।" आखिरकार सिवेट को सबसे कमज़ोर डिसीज़न-मेकर चुना गया और इसलिए वह अल्टीमेट रूलर रेस में हिस्सा नहीं ले सके। फिर उन्हें उस कंटेस्टेंट का नाम लेने की इजाज़त दी गई जिसे वह सबसे कमज़ोर डिसीज़न-मेकर मानते थे और उन्होंने शहज़ाद को चुना।