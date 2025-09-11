Horror Movies: सच्ची घटनाओं पर बनी 5 हॉरर फिल्में, अगर जिगरे में है दम तो ही देखें

एंटरटेनमेंट डेस्क। आज के समय में दर्शकों को सीधी-साधी कहानियों से ज्यादा थ्रिल, सस्पेंस और हॉरर पसंद है। सिनेमाघरों से लेकर ओटीटी तक डरावनी फिल्मों का बोलबाला है। हाल ही में रिलीज हुई कई फिल्मों ने यह साबित कर दिया कि जनता अब डर और खौफ के बीच रोमांच ढूंढ़ रही है।
अगर आप भी हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं, तो आज हम आपको कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में बताएंगे जो सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं और जिनकी कहानी सुनकर ही रूह कांप उठे।
यह फिल्म सीरियल किलर एड गीन (Ed Gein) से प्रेरित है। इसमें एक हत्यारे को दिखाया गया है जो लाशों की चोरी करता है और डरावने चेहरे वाला चरित्र "लेदरफेस" सामने आता है। फिल्म के कई दृश्य असल अपराधों से प्रेरित हैं, जिन्हें देखकर दर्शक सिहर उठते हैं।
न्यूयॉर्क के एमिटीविले में स्थित एक घर में लुट्ज परिवार के साथ हुई पैरानॉर्मल घटनाओं पर आधारित यह फिल्म हॉरर जॉनर की क्लासिक मानी जाती है। इस घर में पहले हुए मास मर्डर की दहशत फिल्म में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।
यह फिल्म 1949 में हुई असली एक्सॉरिस्म (भूत-प्रेत भगाने की घटना) पर आधारित है। इसमें मैरीलैंड के एक लड़के ‘रॉबी मैनहेम’ की कहानी दिखाई गई है। वास्तविक घटनाओं से प्रेरित इस फिल्म ने दुनिया भर के दर्शकों को झकझोर कर रख दिया था।
रोड आइलैंड के पेरोन परिवार के साथ हुई असल घटनाओं पर आधारित इस फिल्म में एड और लोरेन वॉरेन की इन्वेस्टिगेशन दिखाई गई है। फिल्म में फैली डरावनी छाया और अलौकिक घटनाएं इसे अब तक की सबसे सफल हॉरर फिल्मों में शामिल करती हैं।
यह फिल्म दक्षिण-पूर्व एशियाई शरणार्थियों की रहस्यमय मौतों से प्रेरित है। कहा जाता है कि कई लोग भयानक सपना देखने के बाद नींद में ही मर गए थे। इसी सच्ची घटना से फिल्म का ‘फ्रेडी क्रुगर’ कैरेक्टर जन्मा, जिसने हॉरर को नई परिभाषा दी।